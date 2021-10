El milagro se hizo para Judith: hay donante

¿Creés en los milagros? ¿En la posibilidad que todo lo exactamente necesario se dé en el momento y en el lugar preciso? Judith Fernández (35) se aferró a la vida con esa esperanza, con paciencia diaria, aunque la angustia llegaba por momentos, ella junto a su mamá: esperaron. Esperaron ese ángel donante que apareció hoy.

Yudith fue diagnosticada con Hipertensión pulmonar y necesitaba con urgencia un trasplante bipulmonar y de corazón. Hace cinco años que la viene remando, pero en estos últimos tiempos su salud se había complicado, ante el nuevo panorama, los médicos en la Fundación Favaloro, en Buenos Aires, fueron muy claros: su única posibilidad para seguir es un trasplante.

El milagro llegó, así, de forma inesperada como ocurren algunas cosas, con un llamado en plena madrugada, con el corazón acelerado por escuchar qué tenían para decir los médicos a esa hora inusual a Beatriz Núñez, madre de Judith.

"Hay un posible donante", lo que había anhelado por un largo tiempo Beatríz escuchó decir al teléfono a la doctora que atiende a su hija, mientras permanecía en la habitación del hotel donde debe pasar alguna horas, cuando no está en la clínica, cerca de Judith. "Hay un posible donante" y los latidos del corazón se dispararon para esa mamá que esperaba por el milagro para su hija, y para toda una comunidad que al enterarse de lo ocurrido, también está atenta al estado de salud de la vecina del pueblo.

Un ángel donante es lo que necesitaba la joven de Capitán Cáceres, que luchaba por su vida desde hace meses internada y éste jueves apareció así:

"Me llamaron a la 01:30 AM para avisarme que había un posible donante, pero no era nada concreto porque había que esperar y hacer unos estudios al donante para ver si era compatible con mi hija y a las 05:50 AM la doctora me llama de nuevo al hotel en el que estoy parando, diciendo que me llegue a la Fundación, porque el donante era compatible. A las 07:00 Judith fue ingresada para la operación" cuenta a MONTERIZOS, Beatriz, su voz se escucha agotada, la tensión y el desvelo se sienten a miles de kilómetros, pero a pesar de no haber dormido nada, absolutamente nada, ésta mamá seguirá despierta las próximas horas, a la espera, esta vez, de ver salir del quirófano a su hija, con esperanzas nuevas.

Entre 6 a 8 horas permanecerá Judith en la operación. Una cirugía compleja considerando que su estado de salud se mantenía estable pero delicado. Mientras espera afuera, Beatriz agradece en silencio al ángel donante de su hija.