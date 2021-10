Asesinato en Yerba Buena: Gerónimo Helguera será internado en un hospital psiquiátrico

La magistrada suspendió la audiencia prevista para este jueves, que había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal para formalizar la investigación y pedir la prisión preventiva contra el acusado de asesinar a Mariela Márquez.

La Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas, a cargo de Pedro Gallo, había requerido para este jueves en horas de la mañana la realización de una audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación, formulación y medidas de coerción en el marco del crimen que tuvo como autor material a Gerónimo Helguera (29) y como víctima fatal a Mariela Márquez (34), una empleada que trabajaba en unas oficinas ubicadas en avenida Aconquija y Chacho Peñaloza, Yerba Buena, donde ocurrió el ataque.

La jueza interviniente soló aceptó la primera instancia (la legalidad de la detención) y ordenó suspender el resto de la audiencia hasta tanto se cuente con el informe de una Junta Médica que deberá expedirse sobre la capacidad de comprensión del imputado en el hecho que se pretende atribuir y si pudo dirigir sus acciones en base a esa comprensión. Asimismo, dispuso que Helguera sea internado “provisoriamente” en el hospital Obarrio o en una institución psiquiátrica privada.

Pedido de la defensa

Al comenzar la audiencia, esto había sido solicitado por la defensa, integrada por Ernesto Baaclini y Camilo Atim Antuni. “Mi defendido no se encuentra condiciones de ninguna naturaleza para estar al frente de esta exposición. Solicito que se suspenda la formalización de los cargos porque no los va a entender y que mi defendido sea internado en una institución pública hasta tanto se encuentre en condiciones”, afirmó Baaclini.

La posición del MPF

“Nos oponemos, no hay elementos, ni los aportados por la defensa, ni los recolectados por el Ministerio Fiscal, que nos permitan sostener que el imputado no va a comprender el desarrollo de esta audiencia. Contamos con un examen realizado por un miembro del cuerpo médico forense del MPF realizado ayer a Helguera, y ahí dice que al momento del examen se presenta lúcido, coherente, orientado en tiempo y espacio, con conciencia de situación y buena memoria”, aseguró el fiscal Gallo.

En este sentido, consideró: “Para proceder a una solicitud como la que está formulando la defensa tiene que encontrarse mínimamente demostrado que el imputado tiene suprimida totalmente su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos o de dirigir sus acciones en función de esa capacidad, nada de lo cual está demostrado acá. Si tiene algún tipo de enfermedad en curso, esto no necesariamente implica que tenga suprimida esa capacidad, porque a lo sumo nos podríamos encontrar con un cuadro de disminución de la inimputabilidad, lo cual hace que la persona se someta a proceso. Considero que suspender la audiencia y disponer una internación, constituiría un privilegio para el imputado”.

Helguera fue revisado por un forense psiquiátrico

Una vez que se expresaron tanto la fiscalía como la defensa, la jueza decidió hacer un cuarto intermedio y ordenó que un médico forense, especialista en psiquiatría, revisara al acusado en los Tribunales, donde se encuentra alojado en estos momentos. Minutos después, el profesional, doctor Gustavo Atilio Costal, se hizo presente en la audiencia y dio los detalles del examen, que fueron determinantes para la resolución final de la magistrada.