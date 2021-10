Es el turno de los más chicos: cuentan sus experiencias de vacunación

La campaña de vacunación a la población avanza y esta semana es el turno de menores de 3 a 11 años de las escuelas José Federico Moreno y Colegio Santísimo Rosario en el Nodo de Vacunación.

Niñas y niños asistieron al Polideportivo acompañados de un tutor. Por la característica del grupo, el personal de salud se preparó para recibir a cada pequeño con su tutor; se les explicó el procedimiento para disminuir la ansiedad y despejar dudas.

MONTERIZOS estuvo en el nodo para acompañar a los más chicos y conocer cómo transitaron el procedimiento de vacunación colectiva.

Juan Daniel Racedo, va a 4to grado, tiene 9 años y asiste a la escuela Federico Moreno. Entre risas dijo "Estaba nervioso, pensaba que me iba a doler, pero no". Miryam Soraire, su mamá fue quien lo acompaño, y destacó el trato del personal.

Por su parte, Benicio Vallejo, también tiene 9 años y va a 4to grados en el Colegio Santísimo Rosario, indicó "Casi nada me dolió. Mi abuela me contó todo acerca de la vacuna", Olga Vallejo, la abuela que lo acompañó, es Lic. en Enfermería, y pudo adelantarle a su nieto el procedimiento para que ya conozca cómo sería vacunado y no esté tan nervioso.

El personal de salud se preparó para recibir a los pequeños, brindando botellitas de agua a quienes lo requerían y contener aquellos casos en donde la tensión desbordaba.