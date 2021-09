Se juega este domingo la 4° fecha del torneo de Veteranos de Monteros

La Liga de Fútbol de Veteranos de Monteros programó para mañana domingo 26 de septiembre la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Habrá 18 encuentros entre las categorías +50, +40 y +33, que se disputarán en canchas de Monteros, y del Departamento.

Para la categoría +50 los partidos de las zona A serán:

Buffo vs Talleres Cancha Buffo

San Miguel vs Sarmiento Cancha Pollo 3

Ibatin vs M.Acosta Cancha Ibatin

Zona B:

Belgrano vs La Banda Cancha B°Ñuñorco

25 de Mayo vs T.Quema Cancha 25 de Mayo

La Barra 2y1 vs Def.de Belgrano Cancha Sto Domingo

4°Fecha Cat 40 Zona A:

La Barra 2y1 vs Aero Club Cancha El Pueblo

C.Muñoz vs Belgrano Cancha Los Pumas

Los Leones vs V.Alcira Cancha Naranjo

Zona B:

Sarmiento vs N.Monteagudo Cancha Los Sosa

V.Nueva vs Acheral Cancha Itim

La Barra F.C vs Exp Romero Cancha Maldonado

Todos estos partidos darán Comienzo a las 9:30 (último horario)

Cat 33 Zona A:

Yerba Buena vs Nerea Cancha Yerba Buena

El Porvenir vs Belgrano Cancha Los Andes

La Barra F.C vs 9 de Julio Cancha Los Sosa

San Francisco vs Ibatin Cancha San Francisco

Zona B:

Manzana 8 vs El Churqui Cancha Los Pumas

Maldonado vs Mont Pre Moldeado Cancha Maldonado

Los Leones vs Sarmiento Cancha Óscar Pollo

Libre: San Martín

Todos estos Partidos dan comienzo 11:30 (Ultimo Horario)