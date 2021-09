"Emojis inclusivos" en representación de las personas trans y no binarias

El Consorcio Unicode, organización que se encarga de coordinar el desarrollo de la norma Unicode, aprobó una lista de 37 nuevos emojis para figurar e interactuar en redes sociales. Entre todos ellos dos fueron noticia. El emoji de un varón embarazado y de una persona embarazada (sin género) y en cinco versiones de colores de piel. Se trata entonces de nuevos emojis inclusivos.

"Esto es parte del esfuerzo continuo de Unicode para hacer que las opciones de género sean consistentes e inclusivas para todos los emojis", dijeron desde el sitio Emojipedia, teniendo en cuenta que "se trata de incluir la representación de hombres trans, personas no binarias o hasta mujeres con pelo corto", según explicó la autora del libro para niños The Dictionary of Difficult Words, Jane Solomon.

Estos nuevos emojis forman del paquete 14.0 pero aún "no significa que los usuarios puedan acceder o usar inmediatamente cualquier emoji nuevo de esta lista". Según un informe en Página 12, esto dependerá de que proveedores como Apple, Google o Samsung los incorporen en su software

Se estima que podría ocurrir a fines de este año o la primera mitad de 2022