Tucumán entre las provincias que más redujo la mortandad por Covid-19

Los trabajadores de la salud de Tucumán recibieron este jueves un reconocimiento a su labor de la mano de la ministra Rossana Chahla. La titular de la cartera sanitaria agradeció a todo el equipo del Centro de Salud, especialmente a los trabajadores del área Covid-19.

“Tuvimos a nivel nacional una publicación sobre el impacto que tuvo la atención en salud en las distintas provincias y Tucumán se encuentra entre las ocho provincias que más lograron disminuir muertes, en un 83%. Venimos a felicitar, agradecer y a decir que nos queda un poco más de tiempo de redoblar esfuerzos”, exaltó la ministra.

Durante el acto, Chahla entregó ropa de trabajo a 500 trabajadores de ese hospital. “Esto es un pequeño gesto, pero lo más importante es el reconocimiento contundente por parte de toda la sociedad que ha elegido este hospital como centro referente de Covid y escogió ser atendida y quedarse en este efector”, remarcó.

Por su parte, la directora del hospital Centro de Salud, Liliana Gordillo, sostuvo: “este equipo se esforzó durante todo este año y medio de pandemia. Pusimos todo de nosotros para la salud de los tucumanos y lo decimos con mucho orgullo porque no hay tucumano que lo haya necesitado y no haya sido recibido aquí, no quedaron pacientes sin atender y ese es nuestro orgullo, al igual que lo es pertenecer a esta institución y al sistema de salud pública que dio respuestas a todos en esta pandemia”.

“Pasamos momentos de llanto y dolor, de alegría y de aprendizaje, por eso hoy agradecemos”, finalizó la profesional.