Bº Alberdi: es entrar a la boca del lobo

Si bien, el barrio Alberdi, en la ciudad de Monteros, no cuenta con edificios altos, presenta una arquitectura particular, con espacios internos despejados en planta baja, sectores de estacionamiento y locales comerciales, que en la noche se transforman en un laberinto ideal para los robos, y/o personas que se juntan a tomar y "consumir otras cosas" indicó con preocupación uno de los vecinos del lugar.

Los reclamos se acrecientan y en diálogo con MONTERIZOS, algunos residentes se animaron a contar el calvario que viven de manera diaria. "Pusimos pequeños reflectores para iluminar el ingreso a las escaleras, pero no es suficiente. Hay vecinos que salimos de cada a las 5 de la mañana para trabajar y nos da muchísimo miedo cuando bajamos, porque nos encontramos con chicos tomando en la planta baja" expuso una vecina, quien también aclaró:

"Pedimos que la Guardia Urbana mantenga la vigilancia de manera diaria, en especial por la noche. Pero solo estuvieron un par de veces y sabemos que así volverá a pasar: estarán dos o tres noche, un rato y se irán. Estas personas que se juntan a tomar o incluso a consumir otras cosas, esperan que los de la Guardia se vayan y se instalan".

Los edificios que dan hacia la calle, cuentan por lo menos con la luz del alumbrado público que ilumina los ingresos. Pero la situación de las construcciones internas, es otra. "Es la boca del lobo. Los chicos cuando vuelven o las mujeres, suelen pedir que algún adulto y sobre todo varón espere en las escaleras, o en los portones de los monoblock, porque la oscuridad da mucho miedo, miedo que haya alguien escondido, y eso pasó miles de veces" indica un hombre avanzado en edad, quien revela sentir preocupación por sus nietas.

Otro vecino pone el acento en más iluminación y aclara que los árboles, no son el problema "la sombra es necesaria, sobre todo en verano. Lo aclaro, porque no faltará el cráneo municipal que sugiera cortar los árboles, creyendo que esa es la solución. No. Lo que se necesita es buena iluminación nocturna y en especial personal policial que haga presencia en el barrio".

Los vecinos solicitan a las autoridades que intervengan con acciones claras de seguridad. "Es nuestro barrio, entre vecinos nos cuidamos, pero llegar o salir de nuestras casas no tiene que ser una preocupación. No podemos vivir así" concluyeron los vecinos.