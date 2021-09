Aparecieron las macetas del B° Alberdi: unos niños las entregaron a su dueña

Unos niños se acercaron al domicilio de Florencia Barrionuevo e hicieron entregas de las plantas robadas durante la semana, en un departamento del B° Alberdi.

"Mi hermana me dijo que me buscaban para devolverme las plantas", dice Florencia a MONTERIZOS. "No lo podiamos creer", cuenta. Las plantas de la familia Barrionuevo habían sido robadas durante la semana, y hoy los niños, quienes dijeron que son sus amigos los que robaron, hicieron entrega los macetines. " Valoramos su actitud y disposición para devolverlas".

Florencia también pide disculpas, ya que por nerviosismo público un vídeo donde se ve a un hombre sospechoso, pero todo fue una confusión. "Pedí disculpas, y aclare la situación", detalla.

"Estoy aliviada de que hayan aparecido pero quedé con el trago amargo de haberme comido un problema mayor con todo esto. Muchas gracias a los niños que tuvieron el valor de acercarse y por la buena actitud de involucrarse".