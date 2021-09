Jaldo pidió la renuncia de los ministros Maley y Lichtmajer

Después que la Legislatura no aprobara el informe de gestión brindado por el ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer, el vicegobernador Osvaldo Jaldo hizo público el pedido de renuncia del funcionario provincial.

Además, recordó un nuevo pedido para que el ministro de seguridad, Claudio Maley, cese en sus funciones.

En la primera línea del comunicado, publicado en redes sociales, Jaldo dice: Hace tiempo que hice público el pedido de renuncia del ministro de Seguridad, Claudio Maley, los hechos de inseguridad crecen día a día, los tucumanos ya no sólo le tememos a los robos sino también a la muerte. Habiendo hecho este pedido de renuncia innumerables veces y no habiendo sido escuchando por el gobernador Juan Manzur hago responsable al gobernador de cada hecho de inseguridad que vive nuestra provincia. Está claro que Manzur es el que no quiere solucionarlo, el que no le quiere encontrar solución a este tema.

Después agregó: Asimismo, hago público mi pedido de renuncia del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer debido a que el informe que recibió hoy la Legislatura deja a las claras que el ministro incumplió con su deber de funcionario no pudiendo explicar el deplorable estado edilicio de las escuelas y las designaciones irregulares que se realizaron en el ministerio que él encabeza.

Y cerró con: "Por eso pedimos la titularización de los docentes, este derecho que no es reconocido por Ud. Sr. Gobernador.