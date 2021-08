Video "ExpoCom": "Los Ríos que hay que cruzar"

El Dr. Mario Racedo, otro de los disertantes que tuvo la Exposición de Conocimiento Monterizo, habló sobre su familia, sus hermanos y sus padres, pero también habló de ríos, como el Mandolo, "fue importante para mi", pero también de forma metafórica, ya que una vivencia de la infancia lo marcó para decir siempre que hay que cruzar el río.

"Podría haber estudiado medicina, por mi padre y si, sabía que cuando me recibiera ya tendría un lugar para trabajar, pero me tiraba también las ciencias sociales y las humanidades, de hecho hice un test vocacional que me salió que podría estudiar cualquiera de las dos carreras", explica.

"En la facultad siempre estudiamos en compañía, las mismas materias o distintas pero siempre en compañía". "En aquella época la decisión estudiar abogacía tenia que ver con el contexto social que se vivía, estamos hablando de los años 70", detalló.

La figura de su padre, el Dr. Regino Racedo, un ciudadano solidario con su pueblo, fue importante en la vida y en los consejos. "Hay que tener mucha constancia, mucho esfuerzo, mucha garra para seguir, y seguir".

Mirá su charla.