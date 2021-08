Video "ExpoCoM": "En 100 logramos cosas que parecían inimaginable"

La segunda presentación en la ExpoCom, tuvo que ver la tecnología, y el monterizo Gerardo Rosciano, desde la capital provincial, se abre al mundo con proyectos informáticos de todo tipo, mientras no descuida en su tiempo libre la vida familiar, la fotografía y la escrituras, sus pasiones.

"Revolución Tecnológica", se titulo su disertación en donde refutó algunos comentarios sobre la vida informática y la siempre vigente frase que la Inteligencia Artificial quitará trabajo humano. "La revolución en la tecnología es innegable".

"Los trabajos tecnológicos son una revolución, son igualitarios", y da el ejempló que personas mayores de 50 años, no pueden reinsertarse a un mundo laboral acorde, pero en la informático, eso no sucede. "No hay limites de edad en la tecnología".

Al mismo tiempo, Rosciano comentaba que cuando salió de la secundaria muchos tenían que emigrar para continuar sus estudios terciarios o universitarios. "Hoy con la revolución tecnológica eso no sucede, con internet y una computadora podes acceder a miles de cursos y capacitaciones".

En su juventud vio el potencial de la tecnología y combinó su trabajo y su pasión en un mismo lugar.