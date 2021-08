Video "ExpoCoM": "Educarme me dio todo en la vida"

La Exposición de Conocimiento Monterizo, ExpoCoM, volvió con público en esta tercera edición, fueron seis los disertantes que aportaron sus experiencias para las nuevas generaciones ante una sala que aplaudió de pie no tan solo a los disertantes, sino también a los trabajadores de la sanidad que fueron reconocidos por su tarea diaria en el Nodo de Vacunación.

"Educación como practica de la libertad", fue el titulo que eligió el profesor José Manca para abrir la tercera edición de una exposición que cada año crece con más fuerza. "Educación para descubrirte como sujeto, libertad para ser dueño de tu propio destino", dice.

"Tenía un poco más de 20 años cuando me recibí de profesor de enseñanza primaria, no me fue fácil, ya era papá y trabajaba", cuenta en detalle sus primeros pasos como docente y también como padre de familia. "Pero siempre aposté a la educación", detalló.

Manca tiene destacada trayectoria en la docencia, fue ganador a nivel nacional con el proyecto Narrarte en la Feria de Ciencia y Técnología 2019 en Tecnopolis, y reconocido provincialmente por ese logro. A nivel internacional también obtuvo premios, y fue con un cortometraje de ficción "Un día Diferente", en el Festival de Cine Dacota, en Zaragoza España, con el guion y la producción.