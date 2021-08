Lista viral de un jujeño que irá por 1° vez a Bs. As.: "Que no me asalten" y otros 20 objetivos

“Santino viene a Buenos Aires y se armó una lista con sus objetivos a cumplir jajajajajajajaja”, escribió Nahuel Milisenda (29) en su cuenta de twitter, @Pehuenm. Al tuit le sumó una foto del listado hecho en computadora por su hermano menor Santino (12) que, el próximo sábado 28 de agosto, viajará a Capital Federal por primera vez.

La hoja A4 se titula “Objetivos para Buenos Aires” y tiene 21 puntos. Son las actividades que el menor de los hermanos Milisenda planeó para su estadía de cinco días en la Ciudad. “Ir al Cabildo, conocer a San Martín en la Catedral, conocer la Casa Rosada, ver el cambio de guardia de los granaderos, conocer el Ateneo (Grand Splendid), los shoppings, las jugueterías, ir a un museo de Ciencias Naturales…”, son algunos de los planes que le gustaría concretar al jujeño de 12 años.

El listado -que a Santino le demoró cerca de tres semanas en pensar- despierta ternura. La mirada de los “nuevos en la ciudad”, dirán los que ya no se asombran cuando pasan por el Planetario o el Obelisco porque de tanto verlos dejaron de mirarlos. “Ir a Starbucks, comer en McDonald’s o en KFC, andar en monopatín eléctrico, ir a los supermercados que no hay en Jujuy (Coto, Walmart, etc.), no llorar de la emoción en ningún momento…”, sigue el niño.

Pocas horas después de su difusión, los objetivos de Santino se hicieron virales. Quien pone ahora en contexto es su hermano mayor, Nahuel, el que compartió la imagen que en menos de 24 horas había alcanzado más de 50 mil “Me Gusta”. “El domingo a la noche hablamos y me dice: ‘Ya sé todo lo que quiero hacer cuando vaya a Buenos Aires’. ‘Ah, ¿si?’, le digo. Y me manda la foto”, cuenta a Infobae.

Apenas arrancó a leer la lista, el mayor de los cuatro hermanos Milisenda largó la carcajada. “Los dos primeros puntos son mortales”, dice Nahuel, quien describe a Santino como “el consentido de la familia”.

Hijo de Marcela (53) y Guillermo (65) -ella administradora en una peluquería; él profesor de tenis- hermano de Nahuel (29), Franco (27) y Fiorella (22), de momento Santino cursa 7° en el Colegio “El Salvador” de San Salvador de Jujuy. Según su hermano más grande, le gusta jugar al handball y al tenis, tiene adoración por los animales y un particular interés por la ecología y el reciclaje. “Cuando sea grande quiere ser Biólogo”, cuenta Nahuel. Además, es fanático de Lionel Messi.

Instalado en el barrio porteño de Palermo con su novia Victoria y su perrita Buda (“una Shih Tzu por la que Santino tiene adoración”), Nahuel Milisenda llegó a Capital hace dos años. Antes, cuenta, vivió ocho años en Córdoba donde estudió periodismo y locución. “Cuando le dije a mi familia que me venía para acá me cuestionaron. ‘¿Cómo te vas a ir a Buenos Aires con la inseguridad que hay?’. Santino, incluso me desafió: ‘¿Estás seguro? Mirá que allá te matan por un celular’”, cuenta en referencia a uno de los puntos de la lista, donde su hermano se propone: “Que no lo asalten”.

“Para los que somos del interior, hay un prejuicio muy grande con respecto a vivir en Capital Federal y, en parte, es por lo que muestran los medios”, dice Nahuel, que todavía no puede creer la repercusión que tuvo su tuit. Incluso el propio Santino se sorprendió: “Abriste la caja de Pandora”, le dijo.

Este sábado 28 de agosto, Santino va a viajar a Buenos Aires con su mamá y su tía en avión. Tras la viralización de su lista de objetivos, el jujeño ya tiene asegurado un combo en McDonald’s. “Hola. Nos gustaría ¡INVITAR A SANTINO! Cuando llegue combinemos por mensaje directo”, le escribieron desde la cuenta oficial de @McDonalds_Ar.

Consultado acerca del ítem siete (“Parecer de la Ciudad”), Nahuel explica lo que quiso decir su hermano. “Se refiere a la vestimenta. Se cree que los jujeños nos vestimos como ‘coyas’ y en Capital el look es totalmente distinto. Yo trato de explicárselo, pero cuando esté acá se va a dar cuenta”, dice entre risas.

Sobre conocer los supermercados, el hermano de Santino dice que, en San Salvador de Jujuy “hay cosas que no existen”, como los Coto o los Walmart. “Yo cada vez que voy al Coto de la esquina de casa le mando una foto y él se vuelve loco con las cosas que venden: desde los muñecos hasta los chocolates importados. Por eso también quiere ir a Starbucks y comprar algo en Mercado Libre. Está fascinado con la idea de pedir algo a la mañana y recibirlo en el mismo día”, cuenta.

El objetivo catorce de la lista de Santino Milisenda es casi un poema. “Poder dormir con el ruido de los autos”, escribió el jujeño. “Lo que pasa es que en la barrio donde crecimos, Los Perales, solo se escuchan los ladridos de los perros. El miedo de mi hermano es no poder dormir por los ruidos de la ciudad”, aclara Nahuel.

Acerca del último punto (“Saber si los porteños saben que las mejores empanadas son las de Jujuy”), Nahuel dice que Santino es fanático de las empanadas de su provincia. “Yo me muero por empanadas jujeñas, pero acá no hay empandas ricas como las de allá. Se lo dije varias veces y él se ofendió. ‘¿Cómo no van a tener buenas empanadas como en Jujuy?’, me decía que vendrá para comprobarlo”.

No es la primera vez que Santino “es viral”. A fines de julio de 2017, cuando tenía 8 años, el jujeño le escribió una carta al, por aquel entonces, Presidente Mauricio Macri para pedirle que cierren los zoológicos. “Liberen a los animales”, se titulaba el texto y pedía que esos lugares dejaran de existir.

“Pongan a los animales donde deben estar: en su hábitat natural. Y no voy a estar callado. Soy un argentino que no se va a quedar callado. Los animales me importan y no voy a dejarlos sin estar en su hábitat natural. Le voy a hacer una pregunta: ¿le importan los animales? Demuéstrenlo haciendo esto”, pedía.

Dos meses más tarde, en octubre, Santino recibió una respuesta de parte del Equipo del primer mandatario. “Querido Santino, mi nombre es Nicolás y te escribo para decirte que tu mensaje llegó al Presidente. Él nos pidió que te agradeciéramos por la carta que le escribiste y por compartir con nosotros tus ideas para cuidar a los animales. Los protagonistas en esta nueva etapa en Argentina son todos los que, como vos, deciden participar y aportar sus ideas para que podamos vivir mejor”.

Por lo pronto, la lista del jujeño de 12 años movilizó a más de un porteño, acostumbrado a los paisajes de la ciudad. La periodista Florencia Illvele entonces interpela a sus conciudadanos: "¿Y si de ahora en más miramos con ojos de turista?".

Fuente: Infobae