Absolvieron a Vanesa Osores, la mujer que mató a su pareja para defenderse

Este lunes a las 18.40, Jessica Vanesa Osores, acusada de asesinar a su pareja, fue absuelta por la Justicia en los Tribunales Penales de España y Laprida: “Absolver sin costas a Jessica Vanesa Osores, de 28 años de edad, quien venía acusada de delito de homicidio agravada por el vínculo.

A través del vivo transmitido en directo por Los Primeros, la emoción de la joven se hizo presente en su casa, donde espera dar a luz en las próximas horas: las lágrimas no se hicieron esperar tanto en Vanesa como en sus familiares: "No existen dudas que la señora Osores fue víctima de violencia de género y lo hizo en defensa propia", argumentaron los jueces Carolina Ballesteros, Isabel Méndez y Dante Ibáñez, quienes ordenaron, además, la inmediata libertad de la mujer.

El fallo de la Justicia fue seguido masivamente por las redes sociales y con el apoyo de organizaciones de mujeres, quienes celebraron el fallo a favor de la joven. "Gracias señores jueces por la justicia que impartieron. Toda la fuerza para vos y tus hijos", "¡¡¡Ni una menos!!! Se hizo justicia", "Se ganó esta lucha también, vamos compañeras incansables de las familias de víctimas en Tucumán!!!".

Desde su casa de manera remota, esta mañana había hablado la mujer embarazada y madre de tres hijos, quien hirió mortalmente a su expareja, luego de haber sido víctima de violencia de género durante 9 años.

“Le pido perdón sinceramente porque soy madre y sé el sufrimiento como madre. Yo entiendo el dolor que ellos llevan. Yo entiendo porque yo también vivo día a día el dolor y solamente oro y le pido a Dios que Dios perdone sus pecados y esté en un mejor lugar. Pero sí, yo me aguanté miles de golpes, de humillaciones, nadie sabe lo que uno pasa entre cuatro paredes”, indicó Osores.

Vanesa había subrayado con firmeza: “Era su vida o la mía”, antes de que el fiscal de la causa hubiera solicitado una condena de ocho años. Desde distintos sectores se ha considerado que este pedido del fiscal desconoce su vulnerabilidad y que actuó en legítima defensa: por ello esta mañana se había convocado a una concentración para apoyar a Vanesa.

“No me dejaba hablar con nadie, sólo tenía que estar con él. Si miraba a alguien en la calle me decía ’seguro es un macho tuyo’ y me pegaba. Me decía que yo era sólo suya, y yo era tontita y siempre le hacía caso”, recordó en diálogo con eltucumano.

El 21 de septiembre de 2020 Jessica Vanesa Osores le puso fin a nueve años de tormento. Aquella madrugada primaveral, Vanesa le asestó una puñalada mortal a Javier, su ex pareja, cuando el hombre irrumpió en su casa y la golpeó frente a sus hijos.

Después de haber pasado 48 horas en la Brigada Femenina, amamantando a su bebé de seis meses, Vanesa fue trasladada a su domicilio, donde cumplía la prisión preventiva. El juicio oral en su contra por el cargo de homicidio agravado por el vínculo, que comenzó el pasado 9 de agosto, finalizó este lunes y Vanesa, embarazada de nueve meses cumplidos. (Contexto)