Villa Quinteros: "Los mismos que me vendieron los elementos robados, mandaron a la policía"

"Yo compré las cosas en buena fe a 15 mil pesos, me dedico a la compra y a la venta de producto", comienza diciendo Joaquín Paz, el hombre que la policía aprehendió por vender objetos robados en la jornada de ayer en Villa Quinteros.

Paz aclara en medio de la charla que; "lo mismos que me vendieron los elementos que son robados, me mandaron a la policía a mi casa". Lo dice dolido y con bronca. "Yo no jodo a nadie, me dedico a esto, tengo una familia y por este hecho la estoy pasando mal".

"Yo mismo hablé con la policía para que me hagan un allanamiento y vean que es lo que tengo". "Quedé como que yo fui quien robó los elementos en León Rougés, pero no es así".

Al mismo tiempo habló con personal policial, quienes entendieron el hecho. "Quede a disposición de la justicia, pero a mi también me estafaron con esto". "Si sabía que eran cosas robadas yo se los devolvía a los dueños, soy un tipo trabajador y humilde", explicó. "La policía entro a casa y vio que todo lo que tengo esta nombre mío".