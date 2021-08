Marcha de las piedras: Familiares homenajearon a las víctimas del Covid-19

Familiares y amigos de personas que fallecieron por Covid-19 en la Argentina concretaron este lunes la denominada "Marcha de las piedras", en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, con la que homenajearon a las víctimas y protestaron contra el Gobierno nacional por el manejo de la pandemia.

La iniciativa de la manifestación fue que cada persona llevara una piedra, en nombre de cada uno de los más de 107.500 muertos por coronavirus hasta el momento, para colocarla frente a la fachada de la Casa de Gobierno o de la residencia de Olivos con el nombre de la persona fallecida o una frase alusiva a la situación del coronavirus.

"Por los que se fueron, por los que no están" y "Una piedra por cada ser querido que perdimos", fueron algunas de las frases que habían circulado por las redes sociales en el marco de la convocatoria.

Si no pudiste velar a tus muertos, si no pudiste acompañar a tus seres queridos en el momento de su muerte, si no te permitieron estar, traé tu piedra a la #MarchaDeLasPiedras, que todos juntos los vamos a honrar. O pedile a #VoluntariosMarchasDeLasPiedras, que lo hagan por vos", es otro de los mensajes que circuló en redes.

La propuesta de las piedras está relacionada con la tradición judía de colocar rocas sobre las lápidas de los seres queridos para que perduren en el tiempo, a diferencia de la costumbre católica de dejar flores.

La organización de la marcha cobró fuerza en los últimos días cuando se conocieron las fotos del cumpleaños del año pasado de la primera dama Fabiola Yáñez en Olivos, con invitados, pese a las restricciones que regían por el aislamiento.

Tanto en las rejas del perímetro de Casa Rosada como en la vereda de la residencia presidencial de Olivos se colocaron carteles y pancartas con duros mensajes contra el Gobierno.

En ambos lugares, los manifestantes entonaron el Himno nacional, en medio de fuertes operativos de seguridad, con vallas, efectivos policiales y hasta camiones de bomberos.