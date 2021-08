Arranca una semana con mucho calor en Monteros

Los últimos días del invierno serán caluroso y con temperaturas que superen los 30° C, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

Para hoy

La mañana arrancó fresca y con cielo despejado en Monteros. La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 25° C para la tarde. Los vientos predominantes son del sector noroeste y la humedad ronda el 58%. En la semana no se esperan lluvias, y hasta el jueves el termómetro irá en aumento hasta alcanzar los 32° C el día jueves. Ese día por la noche, se espera el ingreso de un frente frío por lo que hará bajar la temperatura para el fin de semana.

En Tafí del Valle, el feriado estará con un sol pleno y con temperaturas que van desde los 8° C a los 21° C. Las probabilidades de lluvias son nulas en esa zona de los Valles Calchaquíes.