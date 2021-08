El Padre José "Pepe" Díaz fue ordenado Obispo de Concepción

El cura José Antonio "Pepe" Díaz fue ordenado esta tarde como Obispo de la Diócesis de Concepción, en una ceremonia que se realizó bajo un fuerte control sanitario, en el estadio de Concepción Fútbol Club.

"Es un llamado que el Señor me hace a servir, el mismo llamado que me hizo hace ya 47 años cuando ingresé al seminario", dijo el Obispo Díaz. "Me entrego a las manos de Dios, para que él haga su obra a través mío, y para que yo sea el menor obstáculo posible para que él realice todo en su casa".

Al hablar sobre la Diócesis de Concepción, expresó que tiene una "impronta mariana muy fuerte, porqué esta bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción, y tiene un montón de parroquias que están con le patrocinio de advocaciones mariana", explicó.

"Con el extinto Padre Melitón hemos compartidos muchos años juntos, y este veranos estuvimos en Las Estancias, charlando sobre los trabajos, y hay algo que ahora me viene a la memoria es donde me dijo que si me querían nombrar Obispo, no me niegue, no te niegues, seguí el camino me dijo".

Los curas consagrante fueron; Monseñor Mario Cargnelo, Arzobispo de Salta, los coconsagrantes, Carlos Sánchez y Luis Urbanc, Arzobispo y Obispo de Tucumán, y Catamarca, respectivamente, y el Obispo Emérito de Concepción, José María Rossi. En la ordenación también estuvieron los curas de las iglesias de Monteros, Padre Hugo Delgado, quien fue el administrador diocesano de la Diócesis hasta hoy, y el Padre Arnaldo Romero.

Entre los ritos existentes en esta celebración se realizó la proclamación del Evangelio y la petición y lectura del mandato apostólico.

Luego llegó el momento del interrogatorio y la profesión de fe y promesas episcopales bajo la solemne respuesta ¡Si Quiero! de cumplir hasta la muerte el oficio pastoral, anunciar con fidelidad y constancia el evangelio de Jesucristo. conservar puro e integro el depósito de la fe, edificar el cuerpo de Cristo perseverando en su unidad, obedecer fielmente, alimentar al pueblo de Dios y guiarlo por el camino de la salvación, mostrarse afable y bondadoso con los pobres, buscar a las ovejas perdidas como buen pastor, orando al Todopoderoso y cumpliendo toda fidelidad la función del sumo sacerdocio.

Hubo una multitud de fieles, que llegaron de diferentes parroquias del sur de la provincia, para acompañar la ceremonia, además también estuvieron presentes el vicegobernador Osvaldo Jaldo, el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, los legisladores Juan Antonio Ruiz Olivares y Raúl Albarracín, el intendente de Concepción, Roberto Sanchez, entre otros funcionarios provinciales y municipales.