Hoy se habilitaron los viajes en micro de larga distancia

A partir de este jueves 29 de julio, quedaron nuevamente habilitados los viajes en micro de larga distancia con fines turísticos, así lo confirmó esta mañana el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) delegación Tucumán, Luis Romano.

“Uno de los sectores que más golpeados venían por esta pandemia, por la imposibilidad de llevar a cabo su trabajo diario, era el sector del trasporte turístico ya que solo podían llevar a cabo viajes de trabajadores esenciales (los llamados golondrinas) o trabajadores exceptuados por el decreto presidencial”, explica el funcionario.

Sin embargo, esta situación se ha flexibilizado un poco a partir de hoy, y, agrega el funcionario “las empresas de turismo podrán empezar a trabajar con transportes de tour. Es decir, trasladar pasajeros con fines turísticos a distintos puntos turísticos de la Argentina”.

En este sentido, recalca Romano que, “obviamente esto ser realizará respetando todas las especificaciones del COE, con unidades habilitadas cuya capacidad operativa no podrán superar el 80 %, respetar las distancias correspondientes, cumplir con las medidas de bioseguridad y los protocolos preestablecidos, tanto para choferes como pasajeros”.