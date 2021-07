¿Hasta cuándo los monterizos seguirán sin transporte?

Este jueves los monterizos y toda la provincia son víctimas de un nuevo paro de colectivos. Los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) entraron en paro a las 00:00 como forma de protesta debido a otro retraso salarial que los empresarios tienen con ellos.

Sobre esta situación, el gobernador Juan Manzur afirmó que mantuvo charlas con funcionarios del Gobierno Nacional para tratar de acelerar la llegada de subsidios y así destrabar el conflicto. “Hay que esperar que llegue la plata desde Buenos Aires para que esto se normalice. Hablé con el ministro de transporte, Alexis Guerrera, y me dijo que entre el viernes y el lunes girarán el dinero”, explicó el mandatario cuando fue consultado por la situación.



Y agregó: “La provincia, con todo lo que se comprometió está al día, y pagó más de los que le corresponde”. Más temprano, en una conferencia de prensa, los choferes ratificaron la medida fuerza iniciada a las 00 de hoy. “Queremos percibir la totalidad de la remuneración de junio y recién se levantará el paro”, aseguró César González.

“Se acordó con las empresas el depósito de $10.000 para el viernes, y el martes de $5.000. Las firmas cumplieron entre el martes y ayer, y abonaron esa suma. Pero queda un saldo de $55.000 promedio por cada trabajador”, indicó el sindicalista, consignó el tucumano.



“La próxima semana, prácticamente, estaremos a fin de mes y las empresas incumplirán dos salarios. No se puede informar a los trabajadores que percibirán el sueldo en fecha 15 porque después no aparecen los subsidios y la recaudación no alcanza para pagar los haberes”, cerró.