El buen tiempo continúa: máxima de 26° grados para este jueves

Días "primaverales" en pleno julio vive por estos días la ciudad de Monteros y gran parte del territorio provincial. Este jueves será otro día a pleno sol.

Para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la máxima para esta jornada en Monteros trepará a los 25° C. La mínima fue a las 6 de la mañana con 6° C y una sensación térmica de 4° C. El ambiente estará algo nuboso por la mañana, pero también con humo, producto de la polución del ambiente.

En Tafí del Valle, el cielo amaneció despejado y se espera una jornada también a pleno sol con máximas que superaran los 20° C. Las probabilidades de lluvias en ese sector de la provincia son nulas.