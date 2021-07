DNI no binario en Argentina como parte de ampliación de derechos de identidad

El presidente Alberto Fernández, presentó este miércoles el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), para personas no binarias, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género de todas las personas que no se perciben a sí mismas con los géneros masculino o femenino.

El instrumento legal viene a complementar la ley de identidad de género aprobada en el país el 24 de mayo de 2012.

Con esta nueva medida, Argentina se convierte ahora en el primer país de América Latina en habilitar la posibilidad de escoger una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en concordancia con las transformaciones realizadas por otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Ser no binario

El 14 de julio fue el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, una jornada que tiene el objetivo de reflexionar sobre la existencia y la realidad de las personas no binarias. Una persona no binaria es aquella que no se identifica con los géneros masculino o femenino. Pero, al igual que sucede con otras identidades de género, no existe una sola forma de serlo, ya que cada persona vivencia y expresa su identidad de forma diferente.

La fecha fue elegida por ser un punto intermedio entre el Día de la Mujer, 8 de marzo, y el Día del Hombre, el 19 de noviembre. La bandera de la identidad no binaria fue creada por Kyle Rowan de 17 años en 2014 y sus colores no son casuales:

Amarillo: representa a aquellas personas cuyo género existe fuera o sin referencia a lo binario.

Blanco: representa a quienes se identifican con muchos o todos los géneros, ya que el blanco puede convertirse en cualquier color.

Púrpura: representa quienes sienten su género una mezcla o entre lo femenino y masculino, porque púrpura es el resultado de la mezcla entre celeste y rosa.

Negro: Representa a aquellas personas que no se identifican con ningún género, ya que el negro es la ausencia de color.

Todas las personas tienen derecho a que su identidad sea respetada y reconocida. No se debe asumir el género de las personas, las personas tienen el derecho a ser consultadas cómo cada una quiere ser nombrada.