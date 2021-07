Será otra semana con máximas primaverales

El buen tiempo sigue acompañando a los monterizos en la segunda semana de vacaciones de invierno con máximas que podrían llegar a los 25°C a mediado de semana.

Hoy en Monteros:

El informe diario del SMN indica que en Monteros la máxima será de 18°C, visibilidad de 8 kilómetros, con vientos del norte a 11 Km/h, y la humedad ronda el 84%. En Tafí del Valle, el amanecer fue con una temperatura de -4° y se esperan que por la tarde el mercurio llegue a los 10°, con cielo algo nublado.

Para mañana martes, la máxima continuará en aumento y llegará a los 20° C. Miércoles y jueves, 23°C, y 24° C, respectivamente, y para el viernes se esperan 25° C. Son jornadas ideales para pasear o realizar actividades al aire libre. Eso si, hay que tener en cuenta que hay mucha polución en el ambiente por los ingenios y por la quema de cañaverales.