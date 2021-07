Sábado entre sol y nubes en Monteros

Entre nubes y sol será el fin de semana en Monteros y en todo el departamento, según lo informa el Servicio Meteorológico Nacional en reporte diario. Eso si, la visibilidad continuará baja por la polución del ambiente y la quema de cañaverales.

Para hoy en Monteros

La mínima se registró poco antes de las 7 de la mañana y fue de 7° grados, y una sensación térmica de 5° grados. Con el correr de la mañana el sol calentara un poco a los monterizos, pero también habrá nubes durante todo el día. La máxima pronosticada para hoy será de 17° grados.

En Tafí del Valle, las marcas irán desde los 1° C a los 10° C. En el amanecer la temperatura en los Valles fue de -2 C, y con una sensación térmica de -3,5° C, indicaron. El cielo estará despejado hasta las horas de la siesta. La humedad en esa zona es del 57%.