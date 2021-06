El "Alerta Violeta" por bajas temperaturas continúa en Monteros

El frente frío continuará en el departamento Monteros, y en casi todos los sectores de la provincia, según anunció esta tarde el Servicio Meteorológico Nacional.

"Tucumán será afectado por bajas temperaturas, por debajo de valores normales, hasta al menos el miercoles 30. Se espera que las temperaturas mínimas estén entre -4 °C y 3 °C, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre 10 °C y 17 °C", indica el reporte de advertencia del organismo nacional.

Hoy en la ciudad la mínima fue de 1° C, pero la sensación térmica a las 7 de la mañana fue de 1° grado bajo cero. Para mañana martes, la temperatura rondará entre los 0° C grados y los 15° C.