Vacunación: La inscripción para los tucumanos de 30 a 32 años se habilitará a partir de las 18:00

"A partir de hoy, después de las 18 hoy, podrán inscribirse a través de sitio oficial www.vacunartuc.gob.ar las personas que que tengan 30, 31 y 32 años, ya que este jueves y viernes vacunamos a las personas de 33 y 34 años”, dijo Rosana Chahla, titular de la cartera sanitaria tucumana. Además expresó que el grupo etario es de 62 mil personas y se espera ver cuántas personas se inscribirán.

La ministra participó de la recepción de 42 mil nuevas vacunas de AstraZeneca, con lo que la megacampaña de inmunización contra el coronavirus planificada por la cartera sanitaria de la Provincia avanza a destajo en Tucumán.

En cuanto al resto de las personas que no se hayan vacunado hasta el momento y que integren los grupos etarios y de riesgo habilitados, Chahla declaró: “Personas de todas las edades a partir de 30 años podrán vacunarse en el nodo más cercano a su casa. Los que no pudieron inscribirse por no tener acceso a internet o por otros motivos lo podrán hacer con el documento”.Demanda de vacunas