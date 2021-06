Dramáticos videos del colapso de un edificio en Miami: Hay muertos y desaparecidos

Un edificio de viviendas de 12 pisos se derrumbó parcialmente a las dos de la madrugada (hora de EE.UU) de este jueves en Surfside (Florida), al norte de Miami, según informaron los servicios de rescate y la policía del condado de Miami-Dade.

Las autoridades locales han confirmaron un muerto y alrededor de 35 rescatados, además hay medio centenar de residentes no fueron aún localizados. De los 136 departamentos, cerca de la mitad colapsaron en una zona en donde llegaron más de 80 dotaciones de bomberos.

La nómina de argentinos desaparecidos es dinámica y va variando de acuerdo a los contactos de las familias con el Consulado en la ciudad estadounidense.

Tremendo el momento del derrumbe en Miami pic.twitter.com/2vfSq0yDZc — Javier Navia (@javiernavia) June 24, 2021

La zona donde se produjo la tragedia, en Surfside, es habitualmente visitada por argentinos. A pocas cuadras de allí se encuentra un área conocida popularmente como Little Buenos Aires por la cantidad de argentinos que residen allí y por la presencia de restaurantes y locales vinculados a las tradiciones del Río de la Plata.

#ATENCIÓN 🚨 | En la madrugada de este jueves se registró un derrumbe parcial de un edificio de 12 pisos en Miami, Florida, que deja al menos un fallecido y varios heridos. #Noticias24 #Internacional pic.twitter.com/gBm5ae65in — Noticias24 Venezuela (@N0TICIAS24) June 24, 2021

Nico Vazquez: “Casi no la contamos”

El actor estaba con su esposa, Gimena Accardi. “Se escuchó un estruendo imposible de relatar: era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque”, describió en un audio que envió a los medios para contar en primera persona lo que sucedió

“Quiero mandar este audio para intentar darles tranquilidad y agradecer la preocupación. La verdad es que seguimos todavía en shock”. Así comienza el mensaje que Nicolás Vázquez difundió este mediodía, pocas horas después de haber salvado su vida por milagro: se encontraba junto a Gimena Accardi en el edificio de Miami que se derrumbó -provocando al menos un muerto- cuando ambos lograron escapar, segundos antes de que la estructura se viniera abajo.

“Vivimos un momento muy fuerte con Gime -comienza su relato, realizado de manera descarnada-. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba. Y en diferencia de 6, 7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, parando en el lobby como siempre, y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte como si fuera…no entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película”.

Un niño es rescatado de los escombros de Champlain Towers, un edificio residencial de 12 pisos que se derrumbó en Surfside, Miami, EE. UU.



El derrumbe sucedió por la madrugada.

Hasta ahora se ha confirmado un fallecido.



📹@BrianEntinpic.twitter.com/yCXBiYKTWF — AJ+Español (@ajplusespanol) June 24, 2021

“Empezamos a correr, junto con tres o cuatro personas más, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente. Y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento: muchos autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hace caer la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla. Y pasan entre dos o tres minutos más de no entender bien, en un estado de shock que estábamos viviendo, y ahí le digo a la gente, porque estaba muy nerviosa, y a Gimena, principalmente, que cruzáramos. Ahí se escucha un estruendo imposible de relatar: no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas, era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de… no sé. Lo que ven en las imágenes”, manifestó el productor.

Con información de: El País - Infobae