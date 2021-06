Kike Teruel, el líder del conjunto folclórico Los Nocheros,afirmó que ninguno de los integrantes del grupo se va a vacunar porque “no tiene confianza”, pero que se cuidará de otra manera con “terapias alternativas”. Según sostuvo, su familia tampoco lo hará, pero aclaró que en caso de que sea obligatorio para que las bandas puedan salir a dar espectáculos en vivo a otros países sí lo harán. Sus palabras llegaron pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que destaca que las vacunas son esenciales para detener la pandemia.

“Acá, en casa nos manejamos con terapias alternativas, siempre tratamos de estar bien, de comer bien y tener la energía arriba y estar alcalinizando el cuerpo. Hay muchas situaciones por las cuales todos nosotros estamos bien. No tengo confianza porque hay un país que acepta AstraZeneca, otro la Sputnik no, otros dicen que es una dosis y después dicen que son dos, o que con una estás bien. No sé si están todos confundidos, a veces se confunde la política con la información, pero no está claro para nuestra familia”, explicó en una entrevista para Eldoce de Córdoba.

Según indicó, en el núcleo familiar y en la banda están “bragados” por cuidarse y estar bien. “Prefiero cuidarme de otra manera para que no me entre este virus. No le tengo miedo a este virus, sino respeto. Una pulmonía… una gripe es natural que también corra y se contagie, de la misma manera trato a esto. Es una decisión personal y familiar que no tiene nada de malo. Nos cuidamos mucho y respetamos a los demás”, indicó.

Además, señaló que “hay mucha geopolítica” metida en torno a la pandemia y dejó en claro que tendrán los cuidados respectivos para evitar contagiarse. “Nosotros nos cuidamos mucho para no andar contagiando en caso de que seamos asintomáticos”, dijo y reveló que el resto de los integrantes del grupo piensa como él.

En caso de que la vacuna sea un requisito para viajar a futuro, sostuvo: “No nos va a quedar otra. Acá todos los días cambia; hace meses que nos tienen encerrados, a mucha gente que necesita trabajar. Esto lo que hace es que pierde credibilidad lo que se dice y lo que nos exigen, pero si tenemos que vacunarnos para viajar lo haremos”, cerró.