«Ayer me llamaron supuestamente del Ministerio de Trabajo de la Nación, diciendo que era beneficiario de una ayuda de 22 mil pesos de un tal programa Repro 2» cuenta a MONTERIZOS el profesor S.P.

El supuesto beneficio, indica el estafador, es para quienes no tienen la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. «Me dieron un número de PIN y me dijeron que vaya al cajero» detalla S.P, sobre el modo operandi que tienen los estafadores. La intención es avanzar con el engaño y concretar la estafa en el cajero.

«Al final le dije que si iría al banco. Y me dijo que debía hacerlo, si o sí en una hora, porque el PIN generado se iba a borrar». Al cortar la comunicación «Llamé al Ministerio de Trabajo y con mi CUIL me dijeron que no tenía nada para cobrar, que seguramente era una estafa» explica el profesor, quién advirtió de chequear la información con la fuente correspondiente, «porque yo no solicité nada».

La última táctica del estafador fue la siguiente: «Desde otro número me pasaron una tarjetita con el PIN, insistiendo para que vaya al banco». Lo que causa preocupación es que, quién llamó ya tenía varios datos sensibles de su víctima.

¿Qué es Repro 2?

El programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO 2) es una herramienta creada por el Gobierno Nacional para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas. La asistencia a las empresas adheridas al programa consiste en el pago de una suma mensual a los trabajadores y trabajadoras a cuenta de sus correspondientes remuneraciones.

El monto de la asistencia es variable según el sector en que la empresa desarrolle sus actividades:

Afectados no críticos: hasta $ 9.000;

Críticos: hasta $ 12.000 (por disposición transitoria serán $ 22.000);

Sector salud: hasta $ 22.000.

Todo empleador y empleadora deberá tener actualizados los datos de sus trabajadores en el portal Simplificación Registral de AFIP, en especial las claves bancarias uniformes (CBU) de las cuentas donde les será otorgado el beneficio. La falta de información o error en los datos de los trabajadores, ocasionará la cancelación del pago a los mismos.

El beneficio del programa REPRO 2 se extiende por UN (1) mes. Las empleadoras y los empleadores deberán inscribirse en el Programa de forma mensual para poder acceder al mismo.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificará a las empleadoras y los empleadores las novedades respecto a su incorporación al Programa a través de una ventanilla electrónica del sitio web de la AFIP.

Por más información sobre el programa, se puede consultar en: https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-repro-2

Advertencia

Cualquier persona, haya o no solicitado incorporarse al programa, debe consultar por las vías oficiales la información y no dar datos personales por teléfono, sin corroborar antes en los sirios oficiales el método que están aplicando con los beneficiarios.