Durante la madrugada del sábado, la Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos Oeste había recuperado una motocicleta robada en cercanías de Refinor. Tras averiguar la procedencia del motovehículo, los uniformados se habían dado con la novedad que era robada, y la secuestraron.

David Ruiz, propietario del rodado, habló con MONTERIZOS y dijo sentirse perdido por la situación. «A mi me estafaron, a la moto la compre de buena fe, un monterizo me estafó con 100 mil pesos», dijo con una mezcla de dolor y bronca.

«Cuando la policía me para, tenía todo los papeles de la moto, certificado de extravío, 08, Titulo, la autenticación del titulo, tenía todo, y la policía me dijo que esta fue robada en San Miguel en el mes de enero». Ruiz no podía creer lo que estaba ocurriendo, es más tenía todo los papeles encima porque iba a vender la motocicleta.

«Nada me hacía imaginar que la moto era robada, el muchacho que me la vendió, que es del B° Aeroclub, me dijo que él había comprado la Honda Wave a la dueña original, yo creí y tenía todos los papeles en mano y ahora no tengo nada».

Dolido y sin poder trabajar con la motocicleta, David avisa que ira a la justicia para denunciar la estafa. «Todos los documentos que tengo coinciden con el motor, cuadro y patente». «Fui estafado por esta persona de Monteros, que hasta mintió que se había caído, por eso el raspón de la moto, cuando en la realidad se cayó cuando era robada», cerró.