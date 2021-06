Luis Miguel «Pulguita» Rodríguez, quien se consagró campeón del fútbol argentino, fue homenajeado hoy en la Legislatura de Tucumán por los miembros de esa cámara

El vicegobernador Osvaldo Jaldo fue el encargado de darle la bienvenida y agradecerle por su esfuerzo para llegar a lo más alto: “Porque más allá que hayas salido campeón con Colón, tenias puesta la camiseta de todos los tucumanos, por eso hoy como Legislatura queríamos hacerte este homenaje. Y decirte gracias, no solo por los logros deportivos, sino por el ejemplo que le das a nuestra juventud. Hoy hay muchos chicos que se miran en vos y tratan de imitare”. A su vez, también le manifestó su deseo que continué su carrera futbolística en Tucumán: “No depende de nosotros, pero quiero que sepas que te vamos a seguir acompañando donde vayas”.

“La alegría que siento hoy no la puedo explicar. Jamás podre devolverle a la gente el cariño que me brinda. Y sin lugar a dudas que lo mejor que pude hacer en mi vida es jugar al fútbol, porque a través de él con muy poco pude alimentar la ilusión de todos y hacer que los chicos vean en el deporte la posibilidad de alejarse de las adicciones, como propone Osvaldo Jaldo, dijo el experimentado jugador.

«Yo me fui de Simoca para concretar el sueño que hoy se hizo realidad», afirmó Luis Miguel Rodríguez, ante un público expectante por saber sobre su futuro futbolístico: “Todavía no lo tengo decidido, pero si estoy seguro que me retirare con la camiseta de Atlético Tucumán “, concluyó el flamante campeón.

El «Pulguita» además expresó que uno de sus anhelos en poder armar un campo deportivo en Simoca, como el que creo en Monteros, Regino Amado. «Esto aleja a los chicos de la calles, de las cosas que pasan, y sea cual sea el deporte, en un club, los chicos están contenidos en esos lugares», dijo.

Rodríguez, estuvo acompañado por su esposa Paula, y su hermano, el exjugador de Ñuñorco y Atlético Tucumán, Walter «El Pulga».