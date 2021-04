El gobernador Juan Luis Manzur firmó el decreto 748/2021, a través del cual dispuso la designación de Raúl Hernán Aldonate como personal de gabinete -con rango de secretario de Estado- del Ministerio del Interior.

A partir de la firma del instrumento, publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, el ex integrante del Concejo Deliberante de Monteros pasó a formar parte del equipo que encabeza el ministro Miguel Ángel Acevedo.

El nombre de Aldonate cobró notoriedad a nivel nacional luego de que celebrara una reunión en su casa el 6 de junio de 2020, con motivo de su cumpleaños. En esos momentos, el peronista era integrante del Concejo Deliberante de Monteros. A partir de la denuncia de vecinos, la Justicia provincial inició un proceso en su contra, e incluso se llegó a ordenar la detención domiciliaria en su contra en el marco de este expediente.

A fines de septiembre de 2020, sus pares resolvieron expulsarlo del cuerpo vecinal. Poco después, Aldonate efectuó un descargo en sus redes sociales en el que calificó de injusta la decisión. «Desde el minuto cero me puse a disposición de la Justicia, la cual después de varios meses dictó sentencia sin hallarme culpable de nada, ni adjudicarme ninguna responsabilidad en los hechos que se me imputaron”, expresó el ex edil en aquella ocasión. Y advirtió que sus ex colegas habían «pretendido convertir en una fiesta multitudinaria, que jamás existió, lo que no fue más que un almuerzo familiar”.

Aldonate, que ya había sido funcionario de la Dirección de Transporte (dependiente del Ministerio de Seguridad), ahora pasó a formar parte del equipo del Ministerio del Interior.

Fuente: La Gaceta