El fin de semana que pasó, la policía de Monteros desarrolló un operativo en el boliche ubicado en el cruce de rutas 325 y 38, donde se realizaba una fiesta de cumpleaños. Los uniformados procedieron a labrar actas correspondientes, pero no desalojaron el lugar.

Ariel Rojano, propietario del local, expresó a MONTERIZOS que el local se encontraba habilitado para estos tipos de eventos, y que, además, minutos antes habían ingresado inspectores de la Municipalidad de Monteros y detallaron mediante acta que cumplían con el “correcto cumplimiento del protocolo de seguridad sanitario dictaminado por el COE “Res. N° 24/2021”.

“Los policías pidierón un permiso de Jefatura, que el cual lo tienen que tener los locales que son originalmente salones de eventos, yo presente todos los papeles en reglas de AFIP, Rentas e impuestos municipales, y más el acta correspondiente, pero de igual manera me labraron una infracción”, dijo ofuscado.

Al mismo tiempo, Rojano mencionó que la policía nunca ingresó al local, “yo los invité a pasar a todos, pero no quisieron, solo miraron desde afuera y luego declararon que se estaban consumiendo bebidas alcohólicas y sin protocolo”. «El comisario no puede haber visto nada si no estuvo participando del operativo».

Por último dijo «esto da bronca porqué tengo los papeles en reglas y habilitado para tales eventos».