Vecinos de la zona de Mataderos se contactaron con la redacción de MONTERIZOS para exponer la situación por la que están pasando en el barrio. «Es intransitable» definieron los habitantes del lugar.

«Las calles Yapeyú y Calchaquí del barrio Mataderos son intransitables. Necesitamos con urgencia que se ponga en condiciones , por favor que alguien haga algo, aunque sea que tiren ripio» indicó una de las vecinas.

Por otra parte, en contacto con MONTERIZOS, otro de los residentes del lugar advirtió que el estado de la calle se vuelve más peligroso durante la noche «es que no hay luz. De día uno puede esquivar algunos pozos, pero de noche, no se ve nada. Salimos por una urgencia y uno no está pensando en que hay un pozo grande al frente, sino en llegar al hospital, no podemos estar pasando por esto. Se pagan servicios que al final no tenemos».

Los vecinos del barrio Mataderos solicitan a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto y poner en condiciones los servicios de iluminación, condiciones de caminos y limpieza.