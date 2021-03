Las redes sociales personales y de medios periodísticos se inundaron de fuerte contenido sensible que muestra a dos jóvenes tucumanos discutiendo en un tono cada vez más elevado al punto de llegar a un punto sin retorno: luego de un golpe en el rostro, un disparo fatal en el corazón. Esto, a contramarcha de lo que se publicó en distintas partes, no sucedió ni hoy ni en el barrio 11 de marzo sino el domingo 16 de junio de 2019, Día del Padre, en El Colmenar, a dos cuadras de la cancha de Estación Experimental.

“Es un dolor inmenso revivir el dolor que pasamos como familia. Que se sienta cómo la gente vuelva a ensañarse en los comentarios sin saber lo que pasó, que diga que era una pelea de amigos, que estén poniendo cosas como las que se están poniendo. La víctima fatal fue mi hijo Marcos y el que lo mató fue Mojarra”, relata Georgina, la madre del joven que recibe el disparo en el video.

“El problema en el barrio empezó porque mi hijo Marcos tenía un amigo del lugar a quien Mojarra le asaltó a la madre: le quitó el celular. Luego, Mojarra pasaba por la esquina haciendo tiros, intimidando. Mi hijo Marcos trabajaba en una organización sin fines de lucro, la Martín Fierro, haciendo casas. El dueño de la organización se ha tenido que ir y mi hijo Marcos se ha quedado solo. Mojarra pasaba y lo insultaba”.

“Mi hijo no hacía nada, hasta que el día de las elecciones, día de movilizaciones, comenzaron las amenazas, diciéndole que iban a matarlo. Un miércoles, antes del Día del Padre, mi hijo Marcos estaba en la vereda escuchando música. Llega Mojarra, se baja y lo amenaza con un arma. Entra Marcos a la casa y le dice a mi marido: ‘Papá, me están amenazando’. Mojarra saca el arma y le apunta a mi marido en la boca del estómago a mi marido: ‘A su hijo lo voy a hacer aca’”.

“Al día siguiente, le avisamos a la Policía. Le hago la denuncia, pero llega el domingo del Día del Padre. Viene Marcos y me pregunta: ‘ Mamá, ¿ya has cortado la torta?’ Corto un pedazo, sale, y ahí viene un chico y me dice: ‘Señora, a Marcos le acaban de pegar un tiro’. Intentamos llevarlo al hospital, pero fallece en la esquina. Hay cuatro testigos que declaran en la causa por la cual está condenado este Mojarra. Mi hijo nunca se da cuenta que él tenía un arma”.

“Nosotros lo único que queremos es aclarar esto con ustedes para que se deje de viralizar el video. Justo hoy hubo una audiencia. Mojarra está detenido y hoy ha declarado y justo hoy aparece el video. Como si saliera todo en contra de Marcos, ¿qué ganan? ¿Quiere que le reduzcan la condena? Mi suegra es una señora grande. Mi marido estuvo todo el día con mala sangre. Solo queremos vivir en paz. Ya bastante tuvimos con la muerte de nuestro hijo para revivir todo este drama. Por favor, a la gente se lo pedimos, que se fije antes de comentar algo que no sabe. Por favor”.

Les anticipo que el video que se está haciendo viral por estas horas donde se observa una discusión que termina con uno de los hombres sacando el arma y matando a otro sucedió en junio de 2019. Me lo confirmaron desde el Ministerio de Seguridad y se puede verificar en internet pic.twitter.com/yozGiZqqbX — José Inesta (@JoseInesta) March 27, 2021

Fuente: El Tucumano