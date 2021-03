Una semana estuvieron sin luz los vecinos del barrio Eucalipto, próximos a la ruta provincial 325, camino a Simoca. «Ya no sabemos qué hacer» habían manifestado ayer, frente a la oscuridad que reinaba al llegar la noche y con ella las picadas y el temor de alguna tragedia o el miedo por los robos.

MONTERIZOS se hizo eco del reclamo y a las horas, los mismos vecinos se comunicaron con la redacción del portal para compartir la novedad que ya contaban con alumbrado público.

¿Problema solucionado? No. Las picadas continúan «puede ser que por unos días no aparezcan, pero esto es moneda corriente, todos aquí sabemos que las picadas nunca se cortan» manifestó, con pesar, un residente de la zona. Y concluyó «va a ocurrir una desgracia, lamentamos decirlo, pero más triste es saber que se puede prevenir y que no se haga nada».