La rápida intervención de la Policía logró salvar a dos niños, de 4 y 10 años, que permanecían encerrados y amenazados por su padre, separado hace tres meses de su madre. Los efectivos de la Comisaría Villa Mariano Moreno y Patrulla Motorizada Las Talitas llegaron a tiempo y lograron rescatar a los menores y aprehender al agresor de 26 años durante la madrugada de este martes.

“A las 3 de la madrugada se hizo presente en la Comisaría de Villa Mariano Moreno una mujer de 28 años pidiendo auxilio, ya que su ex concubino había ingresado violentamente a su casa mientras dormía junto a sus hijos de 4 y 10 años. Amenazándola con un chuchillo, la sacó a empujones hacia la calle. Luego, el hombre se encerró en la casa con los niños. Trabó la puerta con una mesa y una escalera de hierro gritando a viva voz que no saldría y que no le entregaría sus hijos, si llamaba a la policía mataría a sus hijos y luego se mataría él”, explicó el Jefe de Zona III de la Unidad Regional Norte (URN), Comisario Gustavo Beltrán, quien supervisó el exitoso procedimiento.

Inmediatamente, el Jefe de Comisaría Villa Mariano Moreno, Comisario Principal Ángel Álvarez, y personal de Patrulla Motorizada Las Talitas, a cargo del Oficial Auxiliar Paulo Montes, siguiendo directivas del Jefe de la URN, Comisario Mayor Damián Soria, se hicieron presentes en la vivienda.

“Ante esta situación de peligro inminente por la que estaban atravesando los niños, a los fines de preservar la vida de los pequeños y conforme a las normativas legales, se procedió a hacer uso de la fuerza para abrir la puerta de la vivienda y rápidamente desarmar, reducir y aprehender al agresor.

Así se logró el rescate de los menores sanos y salvos quienes fueron llevados junto a su madre”, señaló Beltrán, quien felicitó a los efectivos que pudieron evitar con profesionalismo y rapidez una consecuencia dramática y fatal.

El hombre, de 26 años, y los dos cuchillos secuestrados, fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Violencia de Género III.