El hombre acusado de graves actos de violencia en contra de su mujer fue aprehendido en el marco de un allanamiento llevado a cabo en Concepción. La medida fue ordenada por la Unidad Fiscal de investigación de Delitos de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Héctor Fabián Assad, luego de que la víctima efectuara la denuncia.

Según consta en el expediente, las agresiones datan del año pasado, pero se intensificaron durante los últimos meses. En su declaración la víctima manifestó que, en el mes de junio del año pasado, el hombre, con quien tiene un niño de dos años, la agredió violentamente con golpes e insultos en la puerta de la casa materna. Ese día, el agresor había ido a ver al bebé y cuando estuvo con la mujer afuera del domicilio comenzó a insultarla y a golpearla hasta que se retiró del lugar arrojando piedras, por lo cual la mujer hizo la denuncia en la policía.

Luego de ese episodio, la pareja volvió a convivir. Sin embargo, los ataques volvieron y se incrementaron en los últimos días. De acuerdo al testimonio de la mujer, durante los meses de enero y febrero tuvieron varias discusiones que derivaron en brutales golpizas. Según declaró ante la fiscalía, el hombre le propinaba todo tipo de hostigamientos y hasta la habría encerrado en una habitación de la vivienda durante una semana para que no saliera, con la amenaza de que si no estaba con él no iba a estar con nadie más.

El último hecho ocurrió el lunes 15 de marzo. El agresor, que había llegado al domicilio en estado de ebriedad, comenzó con los insultos y los ataques hacia la víctima, quien primero lo echó del hogar pero ante la insistencia del acusado, que pretendía saltar por una tapia para ingresar nuevamente, la mujer pidió ayuda a los vecinos provocando que su agresor se retire del lugar.

Medidas de resguardo

Luego de que la víctima ratificara la denuncia en sede judicial la semana pasada, desde la UFI se resolvió la adopción de una serie de medidas para su resguardo físico y el de los menores que tiene a su cargo.

El informe elaborado por los profesionales del Gabinete Psicosocial indicó que la mujer se encuentra sujeta a violencia emocional, física y ambiental con riesgo alto para su integridad. En virtud de esta situación, el fiscal Assad solicitó la medida de allanamiento y detención en contra del sujeto que, una vez concretada, fue imputado por los delitos de amenazas simples reiteradas, cometidas en al menos cuatro oportunidades en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad.

Por otro lado, el representante del MPF requirió la prisión preventiva para el hombre que fue otorgado por el juez interviniente por dos meses mientras avanza la causa.