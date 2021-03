La jefa del Banco de Sangre de la Provincia, doctora Felicitas Agote, explica que debido al aumento de casos de coronavirus en Tucumán, es importante que quienes estén en condiciones de donar, se comuniquen con el Sistema Provincial de Salud. Este acto solidario puede salvar muchas vidas.

“El Banco de Plasma está funcionando desde que inició la pandemia, desde los primeros días de junio del año pasado. Fue continua su actividad, pero con la esperable caída de la cantidad de donantes porque había disminuido los casos a principios de este año, esto también disminuyó. En este momento los casos empezaron a aumentar un poco y por ello, queremos invitar a la gente que está recuperada a que se inscriba en el ´Programa Vidas´ de la web del Ministerio de Salud (https://srv08.siprosa.gob.ar/Pasajeros/hiniciodonacion.aspx) para que se le haga un dosaje de anticuerpos como primera medida, y en caso de que tengan puedan venir a donar plasma”, dice al respecto la jefa de la institución.

En este sentido, acota que si bien han reducido mucho las recomendaciones para el uso del plasma, sigue siendo una de las pocas herramientas terapéuticas que tenemos. Cuando bajó el requerimiento porque no hubo muchos casos o pacientes graves, detalló, se envió el plasma a la industria farmacéutica en la ciudad de Córdoba donde se encuentra la planta de hemoderivados. Ese plasma se utilizó para fabricar inmunoglobulinas anti- Covid, con lo que va a contar la provincia en poco tiempo, otra herramienta terapéutica.

“La donación de plasma es una transfusión de anticuerpos, es decir de defensas, de manera pasiva. No los fabrica el paciente sino que se los pasamos con el plasma de la persona que ya tuvo la enfermedad, y esto neutralizaría al virus. La idea es hacerlo en los primeros días de la enfermedad porque cuando el virus ya hizo daño en los tejidos, sobre todo el pulmonar, no tiene el mismo efecto el plasma”, advierte.

Para poder anotarse como donante voluntario, deben ingresar a la página del Ministerio de Salud, cargar sus datos y contestar una serie de preguntas sencillas. A partir de aquí, se entrega un turno para extracción de sangre en el hospital Kirchner donde funciona el Laboratorio de Salud Pública de la provincia. Allí se hace el dosaje de anticuerpos y i tiene una cantidad adecuada de éstos, se brinda el turno para poder concretar la donación de plasma.

Cómo es el procedimiento

“Es una donación especial porque utilizamos un equipo particular, el donante recibe un pinchazo, la maquina extrae sangre y separa sus componentes, nosotros le avisamos a la máquina qué es lo que queremos de su sangre. No sacamos todo el plasma, sólo es un poco, y el resto de los componentes se los devuelve por la misma vía. Le reponemos solución fisiológica así que la persona se va sin ningún problema, puede seguir su vida normal. Lo único que le pedimos es que no haga esfuerzos por ese día y que tome más liquido de lo habitual”, explica.

También, aclara, existe un decreto por el cual el donante recibe dos días de reposo laboral, no porque vaya a sentir mal, sino que es una manera de retribución a la donación.

“Convocamos a todos los que hayan tenido COVID y tengan deseo de ayudar a otras personas que están padeciendo esta enfermedad en este momento. Cada donante puede dejar más de una dosis de plasma, así que puede ayudar a más de una persona. Es de gran ayuda que la gente se acerque y done plasma, porque además nada se va a tirar, lo que no se use para transfusión se fabricará inmunoglobulina que es otra alterativa terapéutica y que la necesitamos todos. Hemos tenido 350 donantes hasta el momento”, sostiene la médica con esperanza.

Cuáles son los requisitos

– Tener entre 18 y 65 años

– Pesar más de 50 kilos

– Estar sanos en general

– Las mujeres que tuvieron embarazos en algún momento, no pueden donar

– Haber tenido COVID-19

– No haber recibido una vacuna contra el COVID-19

Para más información, comunicarse al teléfono 3813190706.