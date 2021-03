El hombre fue sentenciado a 14 años de prisión a requerimiento de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Concepción. Se había aprovechado de la víctima que padecía una enfermedad psiquiátrica

Un supuesto pastor religioso fue condenado a una pena de catorce años de prisión tras haber sido encontrado culpable de abusar sexualmente de una mujer en la ciudad de Juan Bautista Alberdi. El hombre identificado como Oscar Lago se encontraba imputado por el Ministerio Público Fiscal desde 2019 cuando vecinos de la víctima, que padece trastornos mentales y a la que había dejado embarazada, lo denunciaron ante las autoridades. La causa fue llevada a juicio por la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Concepción, que había formulado cargos contra el sujeto por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado mediante el ejercicio de culto, de los cuales fue finalmente declarado autor penalmente responsable.

El caso

Los hechos que le fueron imputados se produjeron entre febrero y abril de 2019. La víctima, una mujer de unos 35 años que se encontraba separada de su marido, había decidido volver a su casa porque extrañaba a los tres hijos que tenían en común. Una vez regresada al hogar, la mujer, que padecía trastornos psiquiátricos y tenía un tratamiento con medicación, se dio con que su ex marido había decidido dar asilo a Lago en la vivienda que compartían. Durante ese tiempo, el supuesto pastor le dijo a su víctima que podía curarla de sus males y la instó para que dejase la medicación y se sometiera a una serie de rituales que le proponía. Con el paso del tiempo, la mujer que había abandonado el tratamiento médico evidenció el empeoramiento de su cuadro que desembocó en un brote psicótico.

De acuerdo a la declaración de los testigos, fueron los vecinos de la víctima que, al advertir que ésta se encontraba desmejorada y con signos de maltrato, los que denunciaron la situación ante las autoridades municipales. El cuerpo de bomberos de esa localidad terminó rescatando a la señora que fue trasladada al hospital mental Nuestra Señora del Carmen de la capital, donde fue asistida. Allí constataron su estado de salud y que cursaba un embarazo de pocas semanas.

La investigación

Una vez recuperada, la mujer hizo efectiva la denuncia ante la unidad investigativa a cargo del Fiscal Héctor Fabían Assad. En su declaración sostuvo que no sabía de quién era el embarazo ya que durante ese tiempo se había agudizado su estado de salud mental y solicitó la interrupción legal del embarazo. Ante esta situación, desde el MPF se solicitó la preservación del feto para poder efectuar una prueba de ADN. Las pruebas genéticas se compararon con muestras extraídas al ex marido de la mujer y al supuesto pastor. Los resultados arrojados dieron negativo para la ex pareja, mientras que para el pastor fueron compatibles. Tras constatar los resultados genéticos, la fiscalía formuló cargos contra Lago por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado mediante el ejercicio de culto. Mientras era investigado, el religioso había intentado fugarse del país, pero fue capturado por las fuerzas de seguridad en el paso internacional Colón – Paysandú, en la frontera con Uruguay. Por esta razón el acusado arribó al juicio con prisión preventiva por requerimiento del fiscal.

Condena

Durante su exposición, el fiscal Assad consideró que el imputado cometió los delitos mediando violencia y aprovechándose de la confianza que la víctima depositó en él por su condición de ministro de un culto religioso. Entre los elementos probatorios recogidos durante la investigación y que fueron claves en el juicio se encuentra el testimonio de la denunciante donde pudo detallar algunas de las situaciones que le tocó padecer. En el mismo sostuvo que el acto sexual que derivó en su embarazo fue sin su consentimiento. Asimismo, se presentó un amplio informe con la historia clínica de la mujer y la prueba de ADN donde quedaron confirmados los abusos perpetrados por el pastor.