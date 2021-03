Luis, hermano del hombre que se llevó a Maia Beloso, la niña de 7 años vista por última vez el pasado lunes en el barrio porteño de Villa Lugano, lo acusó de haber “abusado” de su sobrino, y afirmó que siempre “manoseaba a chicos cuando aparecía en casa”.

“Abusó de mi sobrino”, aseguró Luis en declaraciones a TN, y añadió que no le habla porque “sé la porquería que es”.

Afirmó que su sobrino le contó a su padre “cuando tenía 12 años y no quiso que hagan la denuncia por vergüenza a que lo cargaran sus amigos”.

“No es la primera causa que tiene”, manifestó y afirmó que no sabe “por qué no fue detenido”.

Contó que Carlos Alberto Savanz “desde los 7 u 8 años siempre vivió en la calle”, y que cuando se enteró de la situación al ver su foto con la nena, “no podía creer que haya secuestrado a la criatura”.

Por su parte, Diego, el hermano mayor de Carlos, se refirió a la acusación de abuso de su sobrino y aseguró: “Sí, lo sé por mi hermana y por mi otra familia, yo no puedo decir ni sí ni no, sólo lo que me comentó mi familia”.

“Hizo eso porque él fue toda la vida así: si le pone a diez muchachos jugando al truco y le pone diez pibitos jugando a la bolita, se va con los pibitos. Tiene problemas. Es un muchacho grande, pero no lo es, es una criatura”, señaló en diálogo con TN.

Consultado sobre por qué su hermano se llevó a Maia, dijo que no sabe, y “por lo que veo en la tele él no la está arrastrando a ningún lado; algo pasó donde están viviendo, no se la llevó obligada”.

“No sé, algo pasó con el muchacho nuevo (pareja de la madre de la niña), él y su mamá. Hace 15 días que lo conoce al muchacho”, declaró.

Además, explicó que “el apellido Savanz» lo tiene porque su madre era menor cuando lo tuvo.»Tenía 15 años y se hizo cargo una asistente social y quedó con el apellido de ella en la partida de nacimiento”, explicó Diego, quien tiene 9 hijos y vive en la ciudad bonaerense de Luján.

“Va a seguir siendo mi hermano y por lo que haya hecho no lo voy a dejar de querer, lo lamento en el alma, no justifico lo que está haciendo”, relató.

Orden de captura

En un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal en el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, el sospechoso fue identificado como Carlos Alberto Sierra (o Savanz), de 39 años, sobre quien pesa una orden de detención firmada este miércoles por la jueza Fabiana Galletti, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57.

En tanto, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, informó la actividad investigativa desarrollada en la búsqueda de la nena, en el marco de la «Alerta Sofía» emitida en las últimas horas del martes.

La representante del Ministerio Público Fiscal indicó que tomó conocimiento del hecho a raíz de una denuncia realizada en la Policía de la Ciudad el 15 de marzo, cerca de las 16 por la madre de la niña.

Desde ese entonces, la fiscalía trabaja con la Comisaría Vecinal 9C y la División Minoridad de la fuerza porteña en el relevamiento de cámaras y en la obtención de testimonios en la zona.

Según el comunicado, el comité se encuentra reunido de manera ininterrumpida y trabajando activamente desde el martes, cuando se activó la alerta.

En ese marco, se están relevando cámaras públicas y privadas de distintas jurisdicciones; se dispusieron varias medidas a partir de los testimonios y la información recibidas en el comité -que se mantendrán en reserva para no entorpecer la investigación-, entre ellas un gran despliegue de la PFA, Policía de la Ciudad y Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Maia fue vista por última vez el lunes 15 de marzo cerca de las 9 de la mañana en el cruce de la colectora Dellepiane y Larrazábal, en el barrio porteño de Villa Lugano.

La difusión pública de las imágenes de la niña debe finalizar una vez que cese la alerta vigente

El Ministerio Público Fiscal, a través de Protex, integra la Coordinación Operativa Nacional del «Programa Alerta Sofía» en función de un convenio vigente con el Ministerio de Seguridad de la Nación, aprobado por Resolución PGNº 101/19.

En ese sentido, se aclara que la difusión pública de las imágenes de la niña debe finalizar una vez que cese la alerta vigente.

Las personas que quieran aportar información sobre el paradero de la nena o del sospechoso pueden hacerlo a la Línea 134 o 911.

Fuente: Telam