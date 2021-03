Los fanáticos de los Simpson recordarán aquel capítulo en que la familia se mudan a una granja. En esa ocasión, Homero incursiona en la agricultura mezclando de manera irresponsable semillas de tomate y tabaco con elementos radiactivos. El resultado es el famoso “Tomaco”, un fruto tan horrible de sabor como adictivo en sus efectos. El tomaco causa furor y seduce a las tabacaleras que vislumbran un negocio millonario en la inusual cosecha, pero la plantación es arrasada por una horda de animales adictos a la nicotina. Creer o reventar, en estas tierras fértiles en cultivos y en sorpresas, se habría producido un fenómeno similar. Quien puede dar fe de ello es Hugo Alvarado que descubrió en su huerta una planta que es de tomates y de papas a la vez ¿Qué locura es esta? El asombroso caso de la tomapa tucumana.

Cosecharás tu siembra es una frase hecha ya gastada de tantas veces repetida. Pero lo que para muchos es una verdad de Perogrullo, no lo fue para Hugo Alvarado, el hombre de Tafí del Valle que sembró tomates cherry y cosechó tomates y papas. Resulta que el preceptor de 49 años montó en el patio de su casa del barrio Santa Rosa una pequeña huerta donde cultiva tomates, lechuga y acelga. Con la pandemia y la escuela donde trabaja cerrada, aprovechó el tiempo libre para impulsar el cultivo hogareño. Así fue que hizo almácigos de tomates cherry, pero mayúscula fue su sorpresa cuando percibió que las plantas parecían de papas. “Yo he sembrado tomates y de pronto aparecieron estas plantas de papa, que no sabía qué eran”, asegura el hombre aún sorprendido.

Para Hugo, sus tomates tenían toda la pinta de plantas de papas: “Yo he sembrado tomate y sólo tomate, me llamaba mucho la atención esta planta porque las hojas son bonitas y carnosas… Tiene toda la fisonomía de una planta de papa. Donde noté la diferencia fue con la flor de la papa que es blanca y esta es amarilla, igual a la del tomate”. Ante la duda, el cultivador apeló a las nuevas tecnologías y se bajó al teléfono una aplicación que, ante una foto de la planta, determina de qué especie se trata. El resultado fue contundente: 100% papa. ¿Cómo explicar entonces los pequeños tomates que crecieron tiempo después? Cosa de mandinga dijeron se escuchó en Tafí ante el extraño caso que fue descubierto por el colega Javier Astorga junto al equipo periodístico de Calchaquí Noticias, el primer programa informativo producido en nuestros valles después de 30 años.

Ante el innegable exotismo de esa planta con tomates en las ramas y minúsculos tubérculos en sus raíces que, a falta de mejor nombre, denominaremos como Tomapa, Hugo comenzó a averiguar entre los docentes de la Escuela Agrotécnica Profesor Miguel Ángel Torres donde se desempeña como preceptor. Pero no obtuvo respuestas contundentes, sólo más asombro. El hombre jura que el no tuvo nada que ver en la aparición del insólito cultivo: “La misma planta puede dar papa y cherry a la vez, yo no había intervenido, fue el mismo almacigo. Nunca hice un injerto porque no lo sé hacer, todavía soy un novato, soy alguien que le gusta la huerta nomás, pero no me da para ponerme a experimentar. Los mismos ingenieros que trabajan en la escuela no saben qué pasó. Me dijeron que puede ser que sean genéticamente transformados los tomates, pero tampoco me dan ninguna explicación cierta”.

Ante la curiosidad que lo invadía, Hugo se pudo a indagar por internet y dio con una serie de artículos que hablan del “TomTato”, un híbrido desarrollado por la marca Thomson and Morgan en Inglaterra capaz que de producir tomates y papas a la vez. Estas plantas pueden generar hasta 500 tomates cherry en la superficie, mientras que, a su vez, bajo la tierra ofrecen una considerable cosecha de papas blancas.

Lo singular de este caso es que esa variedad sólo se llega a través de injertos, sin modificación genética alguna. En el caso de la tomapa calchaquí, esta se produjo de manera natural, de ahí su singularidad. Según revela el cultivador tafinisto, los tomates obtenidos en su cosecha tienen el mismo aspecto y sabor que los tomates cherry tradicionales, aunque le llamó la atención el grosor de la cáscara.

Consultado por eltucumano.com, un experto en la materia explicó que tanto la papa como el tomate comparten la familia de las solanáceas. En el caso de Hugo, él cosechó los tomates cherry que había sembrado, aunque el aspecto y la presencia de las diminutas papas en las raíces pueden dar cuenta de una pequeña mutación genética. Aunque, por el momento, prefiere no arriesgar ninguna explicación hasta no estudiar el caso concreto.

“Pienso que, como compré tierra para las macetas, capaz que cuando arman el compost, capaz que hayan ido ahí cascaras de papa… esa es la única explicación que me doy”, ofrece Hugo una explicación más o menos científica para el caso que desvela a los especialistas de la provincia. Pero también arriesga una explicación que va más allá de los límites de la razón para incursionar en el territorio de la fe: “Es raro, pero uno que cree en Dios y la virgen y para mí, como creyente, es un milagro. Por acá también creemos en la Pachamama, ella juega a veces con esas cartas de la evolución. Por ese lado, creo que es una caricia, una bendición de la madre tierra”.

Entre la realidad y la ficción, entre la ciencia y la fe, entre el tomate y la papa, lo cierto es que la tomapa calchaquí es un hecho que sorprende a propios y extraños. El que quiera creer, que crea.

Fuente: El Tucumano