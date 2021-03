Este lunes regresó el operativo de vacunación en el Polideportivo del Gimnasio Municipal «Prof. José Nicolas Russo», tras la suspensión, de la semana pasada.

Hoy iba a ser un día bastante particular, ya que estaban habilitados para acceder a la primera dosis 510 adultos mayores de 70 años del Departamento Monteros, y el personal a cargo tenía que redoblar los esfuerzos.

En total, se vacunaron 410 personas, las otras 100 no pudieron acceder por diferentes motivos, como ser el check list no aprobado o no tener autorización del médico de cabecera. Desde que arrancó el operativo, ya se vacunó a 2560 personas.

Mañana el operativo continuará con la colocación de 200 dosis, para las personas que tienen sus turnos para el martes 16.