No importaba qué pasara en Lastenia, pero si en la tele ponían una de acción o unos dibujitos o el día se imponía para jugar a los soldaditos, Leonardo Gerez estaba ahí: “Desde chico me gusta. También Star Wars, no me perdía ninguna. Y esa pasión me llevó a entrar a los 18 años al puesto de vigía de la Secretía de Seguridad de la Banda del Río Salí”.

Leo Gerez es el muchacho, tres años después, que protagoniza el video del que habla todo Tucumán: dura apenas 14 segundos, pero detrás hay una historia que dura mucho más y un mensaje mucho más profundo: “Nosotros no portamos armas. Solo cumplimos tareas de prevención».

«Pero ya sabíamos de la persecución por la radio. Cuando lo vi venir de frente a mí, tomé aire y no dudé en arriesgarme: si le tiraba la bicicleta a la cara podía haber sido grave, entonces le tiré debajo de las ruedas para frenarle el envión y funcionó”.

“Luego el patrullero lo desestabilizó y logró detenerlo. A mí el manubrio de la bici llegó a arrancarme una parte de mi pantalón y tuvieron que internarme en el 9 de Julio. Me hicieron cuatro puntos en la pierna. No sé cómo me va a quedar. Lo peor de todo es que tengo que cumplir 15 días de reposo».

«Si fuera por mí, mañana ya estoy de nuevo de servicio”, jura Gerez, quien desde niño era el que ayudaba a cruzar a los abuelos, a juntar perros, gatos, a hacer la tarea a los compañeros, siempre en función del otro, siempre al servicio de la comunidad, como reza el lema que sueña con lucir en su pecho.

“Es mi gran sueño ser policía y cuidar a los tucumanos. Protegerlos. Y no soy el único. Acá somos 300. Desde chiquito que sueño con entrar a la escuela de cadetes, a la escuela de oficiales. Sabemos los tiempos que se están viviendo. Y queremos poner el cuerpo más que nunca. Todo el mundo es testigo de la injusticia que se vive con los robos».

«Si yo veo algo, me la juego. Mi abuela se preocupa, pero ella sabe que soy así. Mis compañeros también, no se sorprendieron cuando vieron el video. Me han felicitado de todos lados. Espero que el video sirva para que se den cuenta que estamos para ayudar, para servir, para que Tucumán sea un lugar mejor”.

