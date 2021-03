En conmemoración por el Día Mundial del Cáncer de Colon (31 de marzo), el Sistema Provincial de Salud llama a la población a realizarse este análisis de manera gratuita y ambulatoria. Es una de las primeras medidas para detectar tempranamente esta patología maligna y hacer así un tratamiento oportuno.

“En el mes de marzo es cuando se hace la prevención y celebramos el Día Mundial del Cáncer de Colon. Se trata de una campaña que intenta prevenir la mayor cantidad de patologías tumorales, en este caso de colon. Para ello, estamos realizando el test de sangre oculta a la población entre 50 y 70 años, varones y mujeres. Se pueden acercar a cualquiera de los efectores de salud pública (CAPS, policlínica, hospital) en los cuales se puede pedir el test”, explica el referente del programa de Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Colon, doctor Guillermo Mirolo.

El procedimiento es muy sencillo: el paciente acude al efector público y pide realizarse el estudio. Llenará una ficha con sus datos y se llevará un test que es un frasquito con una perilla. Cuando tenga la materia fecal, con la perilla debe pincharla varias veces, y luego la vuelve a colocar en el frasquito; para finalmente devolverla al CAPS u hospital donde pidió el test.

“No se necesita ninguna preparación para este análisis; no duele nada porque no va en el cuerpo, solamente es un método de detección precoz. El test de sangre oculta detecta justamente como su nombre lo indica un sangrado, no cáncer. El sangrado puede ser por una patología cancerosa o una benigna, que lleva un tratamiento mínimo. Pueden ser hemorroides, pólipos, divertículo, que da un leve sangrado y que el test sí lo va a detectar; pero ello no significa que sea cáncer. Esto permite encontrar sangre donde uno no la ve”, expone el especialista.

Si la causa resulta ser benigna, generalmente tiene un tratamiento leve. Si la causa es una patología maligna, depende del tiempo en el cual se lo encuentre, se puede curar hasta el 90 por ciento de los casos.

El test es analizado por el laboratorio y luego se entrega al paciente el resultado. Si es negativo, la persona debe practicarse cada año este test de manera preventiva. Si es positivo, se lo deriva al médico para que le explique el procedimiento posterior.

“Allí el profesional le va a explicar qué significa que tiene sangre en la materia fecal, si hay que hacer un estudio un poco más avanzado como una videocolonoscopía, donde miramos cuál es la causa de ese sangrado. De acuerdo a la causa es el tratamiento”, detalla Mirolo.

Actualmente, en todos los efectores de salud de la provincia, los pacientes encuentran el test de sangre oculta.

“Si bien dentro de las patologías tumorales, el cáncer de colon tiene un rol dentro de los primeros lugares, la idea es evitar es tipo de cosas, evitar que siga siendo una patología frecuente. Hay que estar atentos a todo tipo de síntomas y signos, quizás uno no le da mucha importancia, pero es necesario ocuparse, para prevenir algo”, cierra y recomienda el profesional.