Según estable el protocolo de vacunación, una vez inoculado el personal de salud, la prioridad eran los adultos mayores. Es por ello que desde fines de marzo se organizó un cronograma de vacunación para toda la población mayor a 70 años de edad, del departamento Monteros.

El registro exacto del Siprosa indica que el 24 de febrero se colocaron 190 dosis, la misma cantidad se colocó el 25 y 26 del mismo mes. En marzo la cantidad también se distribuyó de igual manera:1 de marzo 190 personas vacunadas y el 2 de marzo otros 190 adultos mayores.

Los motivos por los cuales no se completó el padrón se debe a que: algunas personas faltaron, otras son contactos estrechos de positivos y no pudieron llegar, y pacientes que no pasaron el check list, y deben pedir autorización a su médico de cabecera para acceder a las dosis, como también hubo pacientes que no son aptos.

El día lunes 8 de marzo se inocularon 370 personas, mientras que el martes 9 fueron 360. La diferencia entre la cantidad de vacunados en los primeros días y estos últimos fue la reprogramación de los turnos. En estos últimos días hubo 400 personas por jornada, y se garantizó un sistema fluido de vacunación.

Hoy fue otra jornada de vacunación en el polideportivo, y se batió el récord de personas inoculadas, ya que se colocaron 380 dosis. A fin de mes se iniciará la ronda para aplicar la segunda dosis requerida.

Ficha técnica

Vacunas utilizadas durante la campaña de febrero y lo que va de marzo: Sputnik V y Covishield.

Vacunas colocadas por días en el nodo del Polideportivo de Monteros:

23/2 se recibió 1000 dosis de Covishield

24/2: 190 dosis aplicadas

25/2 :190 dosis aplicadas

26/2 :190 dosis aplicadas

01/3 :190 dosis aplicadas

02/3 :190 dosis aplicadas

07/3 se recibió 1150 dosis de Sputnik V

08/3 : 370 dosis aplicadas

09/3 : 360 dosis aplicadas

10/3 : 380 dosis aplicadas

Total de dosis aplicadas: 2060 (entre Covishield y de Sputnik V)