En el Día Internacional de la Mujer, las instituciones monterizas expresaron sus posturas (desde la palabra, la imagen, lo simbólico) en relación a la fecha a través de sus redes sociales oficiales, medios que llegan a las masas. Los mensajes construidos dan cuenta de una posición ideológica, jamás inocente. Pero ¿es trascendente su contenido? Sí y mucho ¿Por qué?

Las instituciones, su mera existencia implica qué tan organizada y compleja y democrática es una sociedad, no por nada la teoría y la práctica indica «las personas pasan, las instituciones quedan», son las que perduran en el tiempo asumen el rol de regulación social, refiriendo a normas y leyes que representan los valores de la propia sociedad, por lo tanto son el reflejo del acervo cultural-ideológico de la misma.

Una de las grandes críticas que reciben, sin embargo, sean gubernamentales, educativas, deportivas, culturales, o del carácter que fuere, es que su adaptación a los intereses de la propia sociedad es lento, siempre van por detrás. Lo contradictorio de esto es que las instituciones están conformadas por personas, lo que implica que las cabezas de las mismas son las que ¿se reúsan a los cambios? ¿Es necesario que se adapten? ¿o no están formadas?

Los discursos emitidos por las entidades monterizas manifiestan a la sociedad, en donde están insertas, qué tan próximas o que tan lejanas están de ella y de los temas que consideran prioritario en un momento determinado de la historia. Ayer. Hoy, el centro del debate en Argentina y en Monteros es el pedido al estado de la declaración de la Emergencia Nacional por Violencia de Género.

El discurso de las instituciones

¿Qué están diciendo las entidades monterizas a la población desde sus mensajes? Los discursos sociales locales dieron indicios de cuán comprometidas están las instituciones monterizas con la problemática que, como sociedad, nos atraviesa y a las mujeres: las mata. «Los actores sociales, y por tanto también los usuarios del lenguaje, se involucran en el texto y en el habla al mismo tiempo como individuos y como miembros de variados grupos sociales, instituciones, etc. Si actúan en tanto miembros de un grupo, es entonces el grupo el que actúa a través de uno de sus miembros» expone el experto Teun A. van Dijk, en su obra «El Análisis Crítico del Discurso».

Por lo tanto, un mensaje, o la ausencia del mismo, expresado desde una institución local, no puede ser tomado a la ligera, ni por quien tiene la responsabilidad de formularlo, como miembro de la institución, ni la propia ciudadanía.

¿Felicitar o no?

La duda cayó el domingo cuándo las personas encargadas de construir los mensajes por el 8 de marzo, repensaron los motivos de la fecha, aquellas que no lo hicieron, aún tienen un largo camino por recorrer en información y formación sobre qué implica el Día Internacional de la Mujer.

No faltó, ni faltará quién diga «pero si siempre se las saludó», como si fuera un día festivo. Pues el asesinato de 129 mujeres en un incendio intencional en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que dichas trabajadoras se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo, en la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían, no es, ni puede ser para nuestra sociedad un motivo de celebración.

La fecha se conmemora y se reivindica la lucha social, no en homenaje a «la maravilla creada por Dios», «ni al pilar del hogar» (aunque en miles de hogares monterizos lo son y no se les reconoce), «ni al ser más frágil, bello y tierno que los parió». Tampoco «se acompaña», se es o no, parte de una comunidad, los femicidios no son un problema de las mujeres, es un problema sociocultural histórico grave.

En este sentido, muy pocas instituciones monterizas acertaron con su mensaje, incluso, muy pocas utilizaron la palabra «conmemoración», y menos que menos expusieron el problema central que vive la población, es decir, la emergencia por violencia de género.

La Municipalidad de Monteros sustentó un discurso basado en brindar información certera y estuvo a la altura en el tratamiento del tema, como entidad primordial democrática, es fundamental que lo esté. Además de haber sido la primera en poner el práctica la aplicación de la Ley Micaela, no se le hubiera perdonado que banalice la fecha.

Otro caso a destacar fue el mensaje construido desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Monteros, que desde hace meses viene trabajando en relación a construir una labor con perspectiva de género dentro del cuerpo y ayer pusieron en actividad el Departamento de Género y Resolución de Conflictos. Primera entidad dentro del rubro en tener un espacio como ese en la provincia.

¿Qué pasó con los mensajes desde las comunas? Es prioritario que la formación se profundice, por las responsabilidades sociales que cumplen sus vías oficiales de comunicación que se dirigen, y que son de interés, a sus habitantes. No faltó el saludo con signos de admiración, gráficos que remiten a una construcción simbólica asociando la figura femenina, con femineidad, y adjetivos como: delicadeza, pureza y sensible, y el estereotipo de belleza física: delgada y joven (sí en singular, porque solo se representó a una).

Las instituciones educativas, culturales, informativas y deportivas merecen un párrafo aparte. Fueron muy pocas las entidades referidas, que dieron lugar a la reflexión pública, a través de sus espacios de contactos virtuales. La ausencia, ese silencio también habla y es intrínseco el autoanálisis de sus miembros. Quienes expresaron un mensaje lo hicieron destacando la lucha y el rol que cumplen en los mismos espacios, como en la sociedad. Dejando en claro que el rol en la comunidad de las mujeres, es activo y decisivo, como hicieron las siguientes:

Las instituciones locales tienen la gran oportunidad (tampoco miles, porque el tiempo apremia y la necesidad de análisis se afina más) de redefinir en sus objetivos cómo quieren ser reconocidas y cómo quieren construirse, cómo quieren transcender ante la sociedad que las sustenta y las mira, en relación a todos los planos de la vida social en las que se ven involucradas y/o que deberían estar involucradas.

Jugarse, ponerse la camiseta, comprometerse, sentar posición, humaniza a las instituciones, aproxima a la población y les garantiza el reconocimiento de los y las habitantes que, con orgullo, pueden y puedan decir «yo pertenezco ahí».

Silvina A. redactora que pertenece al equipo de MONTERIZOS