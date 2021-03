Los cuerpos de un padre y su hijo fueron hallados ahorcados en el fondo de una casa en Estación Aráoz. El hecho se suma a varios hechos de sangre ocurridos en las últimas horas.

La principal hipótesis de la policía es que se trataría de un filicidio, seguido de suicidio. Los cuerpos estaban colgados en el patio: un hombre y un niño, ahorcados.

La llegada de la policía generó conmoción entre los vecinos de Estación Aráoz.

La principal hipótesis de los efectivos es que el hombre mató a su hijo de 10 años y luego de suicidó. La policía llega a esa hipótesis porque no hay señal de entrada forzada, no hay desorden en la casa, no hay señales de violencia.

El hallazgo de los cuerpos se produjo alrededor de las 14. La autopsia permitirá tener más precisiones sobre el caso. (Contexto)