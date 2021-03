Totalmente fuera de sí.Así se mostraba un hombre que intentó ahorcar a otro en pleno centro de Luján, ante la mirada de vecinos que lo frenaron y lo hicieron entrar en razón. Nadie sabe hasta dónde podía haber llegado la agresión si no lo frenaban.



“Cuatro palos me debe”, se lo escucha gritar mientras sujetaba a la víctima del cuello. “Hace dos años que estoy con el abogado. La Justicia no sirve”, se quejaba, en medio de un ataque de ira.

Todo ocurrió este martes al mediodía a metros del cruce de Mariano Moreno y Las Heras, a una cuadra de la plaza Colón, según publicó el portal El Civismo.

El hombre sorprendió a todos. Se bajó del coche, tiró de la moto al conductor, lo levantó agarrándolo del cuello y lo empezó a ahorcar.

Un segundo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. “Flaco, eh, pará flaco”, le gritaron. Ocho, nueve, diez, once, doce segundos de retención llevaba cuando finalmente lo soltó.

“Soltalo boludo”, se escuchó al mismo tiempo que el hombre caía sobre el asfalto, donde quedaría boca abajo, inmóvil.



Todo quedó filmado, lo que sucedería después, también. Porque el agresor pateó al hombre, le pegó con un bolso e increpó a la gente que le pedía calma: “¿Qué hacés si te debe cuatro palos a vos? Cuatro palos me debe el hijo de puta”, afirmó, y le volvió a pegar con el bolso.

“Tenés razón, pero vas preso”, intentaban calmarlo. Pero el joven insistía: “Cuatro palos me debe. Hace dos años que estoy con el abogado. La Justicia no sirve. Cuatro palos me debe”.

“Pero no te cagues la vida, no seas boludo”, le pedía uno de los vecinos que buscaba calmarlo y terminar la agresión. Finalmente, el autor de la golpiza desistió, se subió a su Ford Ka negro y se fue, tratando de justificarse ante una persona que lo acusaba de pegarle cobardemente al hombre que estaba en el piso: “Hace dos años…”.

Según el portal local, la víctima del ataque pudo recomponerse y, cuando llegó la Policía y los Bomberos, se negó a ser trasladado al hospital.

Fuente: Telefe Noticias