Un gomón en el que viajaban 20 personas se pinchó este miércoles en Salta cuando intentaba cruzar el límite internacional entre Bermejo y Aguas Blancas. Las autoridades confirmaron que dos pasajeros murieron y diez permanecen desaparecidas.

De acuerdo con las primeras informaciones, quienes se trasladaban en el bote a través del río Bermejo fueron arrastrados por la corriente luego de que la embarcación chocara con la palizada ubicada en el lugar y sufriera una pinchadura.

En diálogo con Radio Fides Bermejo, una mujer que viajaba a bordo, contó: “Estábamos cruzando mucha gente. El botero no podía dirigir bien el gomón y le pedimos que nos retorne, pero se pinchó y no hubo más que saltar”.

Según el relato de la sobreviviente, identificada como Laura, quienes abandonaron el bote lograron llegar nadando hasta la orilla, donde fueron asistidos por las autoridades locales y por los propios vecinos. Sin embargo, otras personas, entre ellas nenes, continuaron a bordo río abajo.

La Asociación de Boteros Artesanales de Bolivia señalaron que el gomón que transportaba al grupo de personas que fueron arrastrados por el río Bermejo seria de propietarios argentinos.

El dirigente boliviano Emilio Contreras aseguró que los boteros que trabajan en territorio boliviano decidieron replegarse, tras observar el incremento de niveles en el Bermejo.

“El bote que ha tenido el accidente trabaja en la parte argentina, son muchachos que no están dentro de la asociación, es gente que no tiene experiencia”, dijo a a radio Fides Bermejo.

Según indican, hicieron llegar una nota a la capitanía de puerto para informar que no están operando y que “deslindan” responsabilidad por cualquier hecho.

“Nosotros no somos ilegales, tenemos nuestra personería, ya estamos más de 15 años trabajando, pasa que .hay gente nueva que no conoce del río”, agregó

Fuente: La Gaceta